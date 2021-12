Fiala sa neformálne stretol so Zemanom, na prezidenta chce podať kompetenčnú žalobu

Český premiér Petr Fiala sa tento týždeň neformálne stretol s prezidentom Milošom Zemanom v súvislosti s menovaním jeho kabinetu. V stredu večer následne oznámil, že na Zemana podá kompetenčnú žalobu, ak nevymenuje celú vládu. Prezident má problém s menovaním Jana Lipavského za ministra zahraničia. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Neformálne stretnutie potvrdil Fiala vo štvrtok na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. „Môžem potvrdiť, že som sa s pánom prezidentom stretol na neformálnej schôdzke, kde som s ním hovoril o ďalšom postupe pri menovaní vlády,“ uviedol Fiala v tweete.

Prezident menuje predsedu vlády

Schôdzka sa údajne uskutočnila pár hodín po utorkovom stretnutí Zemana s Lipavským, upozornilo rádio Frekvence 1.

Fiala sa v stredu večer v Českej televízii vyjadril, že stále verí v menovanie vlády ako celku. „Ak by pán prezident trval na výhradách k jednému mnou navrhnutému kandidátovi, tak by som pokladal za nutné, aby som podal kompetenčnú žalobu, a to preto, aby sa raz a navždy vyjasnilo, aké sú právomoci prezidenta, aké sú právomoci premiéra v tejto veci,“ povedal.

Podľa Lipavského, ktorý sa o výhradách prezidenta voči jeho menovaniu vyjadruje zdržanlivo, je rozhodujúca ústava, ktorá nedáva prezidentovi žiadne právo veta u kandidátov do vlády. „Predsedu vlády menuje prezident republiky a na jeho návrh menuje ostatných členov vlády a poveruje ich riadením ministerstiev alebo iných úradov,“ cituje iDNES.cz článok 68 českej ústavy.

Babiš ráta s odovzdaním vlády načas

S kandidátmi do vlády sa prezident stretáva do piatka 10. decembra. Štvrtok si vyhradil na stretnutie s kandidátom na ministra financií Zbyňkom Stanjurom a Michalom Šalomounom, ktorý je kandidátom na ministra pre legislatívu.

V piatok by sa mal stretnúť s kandidátom na ministra zdravotníctva Vlastimilom Válkom. Počas týždňa sa mal stretnúť aj so Zdeňkom Nekulom, ktorý by mal byť na čele rezortu poľnohospodárstva, stretnutie sa však neuskutočnilo, pretože má COVID-19.

Po stretnutiach s kandidátmi na ministrov by sa mal Zeman znova stretnúť s Fialom a dohodnúť sa na podrobnostiach o menovaní vlády. Premiér v demisii Andrej Babiš ráta s tým, že svojmu nástupcovi odovzdá vládu na budúci týždeň.