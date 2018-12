Fialková sa v „stíhačke“ nevyvarovala chybám a Kuzminová dosiahla najrýchlejší bežecký čas

NOVE MESTO NA MORAVE 22. decembra (WebNoviny.sk) – Nórska biatlonistka Marte Olsbuová Röiselandová zvíťazila v sobotňajších stíhacích pretekoch žien v rámci Svetového pohára v českom Novom Meste na Morave.

Na druhom mieste sa umiestnila Talianka Dorothea Wiererová, keď zaostala o 4,5 s za víťazkou. Tretia skončila Švédka Hanna Öbergová so stratou 4,7 s na víťazku. Pretekárky sa museli vyrovnať s nepriaznivým počasím, keď im život strpčoval najmä dážď a silný vietor. Pre dvojnásobne striebornú olympioničku z Pjongčangu 2018 Olsbuovú Röiselandovú to je druhé víťazstvo v SP, premiérový triumf si na svoje konto pripísala v piatkovom šprinte.

Veľká lotéria na strelnici

Trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová napriek šiestim chybám obsadila 9. miesto. V pretekoch sa prezentovala najrýchlejším bežeckým časom zo všetkých štartujúcich. Dvadsaťšesťročná Breznianka Paulína Fialková na strelnici minula rovnako 6 terčov.

Zverenka Anny Murínovej a Martina Bajčičáka P. Fialková tak 17. miestom zaznamenala najhorší výsledok v aktuálnom ročníku. Napriek tomu si udržala druhé miesto v celkovom poradí SP, keď na vedúcu Wiererovú stráca 47 bodov. Ivona Fialková po 5 streleckých chybách finišovala na 41. pozícii.

„Dnes sa mi podaril posun dopredu vďaka bežeckej forme. Lyže som mala dobre pripravené, pracovali vynikajúco. Hlavne preto sa mi podarilo posunúť sa do popredia. Dneska to bola na strelnici veľká lotéria. Bolo to aj o šťastí, niektoré dievčatá mali lepšie podmienky a využili to, mne vietor neprial. Na úvodnej stojke ma rozkýval a trikrát som minula. Potešila ma posledná nula, ktorá mi dala šancu posunúť sa do najlepšej desiatky,“ povedala po pretekoch Anastasia Kuzminová pre RTVS, cituje ju portál biathlon-info.sk.

Nedokázala sa vyvarovať chýb

„Podmienky v dnešnej stíhačke boli ťažké. Dážď a vietor, veď už pred pretekmi sme zmokli. Zmrznuté sme išli na štart. Celý čas som sa necítila príliš komfortne. Proste, dnes to bolo ťažké, a preto som sa nedokázala vyvarovať chýb. Zajtra sa budem snažiť ísť čo najlepšie. Pokúsim sa zložiť reparát na strelnici, pokúsim sa položky odstrieľať čisto, ale ak bude takto fúkať, tak neviem ako sa mi bude dariť,“ dodala v cieli pre RTVS Paulína Fialková, cituje ju portál biathlon-info.sk.

Slovenským reprezentantkám nevyšla úvodná položka v ľahu. P. Fialková aj Kuzminová dvakrát chybovali a po prvej streľbe im patrila 9. resp 15. pozícia. Na vedúcej priečke bola naďalej víťazka piatkového šprintu Nórka Olsbuová Röiselandová. Na druhej streľbe zaváhali Fialková s Kuzminovou jedenkrát a klesli na 12. resp 15. miesto.

Po prvej položke v stoji sa dostala na čelo pretekov Talianka Wiererová o 6,6 s pred Švédkou Öbergovou. Do záverečného bežeckého okruhu išla na vedúcej priečke Nórka Olsbuová Röiselandová iba o pol sekundy pred Wiererovou. V cieľovej rovinke mala nakoniec najviac síl nórska biatlonistka.

Program 3. kola SP uzavrú v nedeľu preteky s hromadným štartom mužov o 11.45 h SEČ a žien o 14.30 h SEČ.