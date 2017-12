Fica najviac trápi štýl, akým prezident Kiska zaútočil na ústavný súd

BRATISLAVA 13. decembra (WebNoviny.sk) – Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) najviac trápi štýl, akým prezident Andrej Kiska v utorok zaútočil na ústavný súd. Povedal to v stredu v reakcii na stanovisko prezidenta Andreja Kisku k vymenovaniu ústavných sudcov.

„Nepredpokladám, že ústavný súd, či už cez pani predsedníčku alebo cez svojho hovorcu bude na to reagovať, ale takýto hrubý útok ja musím odmietnuť. ÚS SR je najvyšším orgánom ústavnosti a nikto nad ním nestojí, ani pán prezident. A pán prezident by mal zvažovať, do akej miery bude ústavný súd osočovať takými slovami, ako to urobil včera. Nemôže potom hovoriť a on už vôbec nemôže hovoriť o mafiánskom štáte. Nemôže hovoriť o tom, že tu má byť viac demokracie a morálky, keď v priamom prenose priamo napadol senát ústavného súdu, prácu ústavného súdu,“ vyhlásil v stredu pred novinármi premiér.

Fico si prácu ústavného súdu váži

Fico pripomenul, že ani on sám viackrát nebol spokojný s rozhodnutím ústavného súdu, ale nikdy si nedovolil sa tak hrubo ohradiť voči ústavnému súdu. „Nikto nestojí nad morálkou, ústavnosťou ani nad týmto štátom,“ dodal premiér.

„Privítal by som, keby si takéto útoky na najvyšší orgán ústavnosti, ktoré potom môžu podnecovať ďalšiu nedôveru verejnosti v rozhodovanie orgánov, pán prezident odpustil, lebo to potom škodí tejto krajine,“ vyjadril sa Fico s tým, že on si prácu ústavného súdu váži.

Danko poslal list Kiskovi

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) pripomenul, že v stredu upozornil prezidenta Andreja Kisku listom, že by nemal vymenovať naraz za ústavných sudcov Mojmíra Mamojku a Janu Laššákovú.

Ako povedal Danko v stredu pre agentúru SITA, v roku 2014 zanikol mandát trom sudcom ústavného súdu, a to Jánovi Auxtovi, Jurajovi Horváthovi a Jánovi Lubymu.

NR SR zvolila podľa zákona ako kandidátov na ich miesta šesticu kandidátov – Imricha Volkaia, Evu Fulcovú, Janu Baricovú, Jána Bernáta, Miroslava Duriša a Juraja Sopoligu. „Z týchto môže vybrať prezident troch kandidátov,“ povedal dnes pre agentúru SITA Danko. Podľa neho by Kiska mal prestať počúvať svojho poradcu Jána Mazáka.

Zároveň je Danko rád, že NR SR mala pravdu a ÚS SR dal za pravdu, že prezident je povinný si z navrhovaných kandidátov vybrať tých, ktorých za ústavných sudcov vymenuje. Taktiež dodal, že v rámci koalície sa nebránia, aby v rámci vypočutia kandidátov vo výboroch boli prítomní aj zástupcovia prezidentskej kancelárie. Je tiež otvorený diskusii o tom, ktoré podmienky majú kandidáti na ústavných sudcov spĺňať.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) s Dankom nesúhlasí a podľa nej prezident môže vymenovať aj Laššákovú, aj Mamojku. „Tak ako čítam rozhodnutie Ústavného súdu SR, prezident mal vybrať z celého balíka zvolených kandidátov. Rozhodnutie nerozlišuje medzi jednotlivými kolami voľby.“