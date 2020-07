Fica vyšetrujú pre jeho pobyt v kaštieli, pred výbor prídu vysvetľovať aj Praženková či Grendel

Poslanec a šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico má poskytnúť parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vysvetlenie o nákladoch jeho pobytu v kaštieli vo Vinosadoch neďaleko Pezinka.

Výbor začal konanie voči Ficovi dňom 9. júna tohto roka, kedy Nadácia Zastavme korupciu doručila výboru podnet s podozrením, či Fico neprijal neoprávnený dar alebo výhodu.

Podľa nadácie má kaštieľ nejasné majetkové pozadie, za ktorým môže byť podnikateľ Jozef Brhel, ktorý má blízko k strane Smer-SD.

Konanie proti Gogovi a Praženkovej

Výbor začal konanie tiež voči poslancovi Ľudovítovi Gogovi (Sme rodina), ktorý mal počas výkonu poslaneckého mandátu podnikať v Rakúsku.

Výbor začal konať aj voči bývalej predsedníčke Súdnej rady SR Lenke Praženkovej. Má vysvetliť podozrenie o nesúlade medzi jej príjmami a majetkom. Poslanec Gábor Grendel (OĽaNO) musí výboru vysvetliť svoje príjmy z bratislavskej mestskej spoločnosti OLO.

Výbor začal konanie voči 340 funkcionárom, ktorí oznámenie o majetkových priznaniach nepodali včas alebo ho nepodali vôbec.

Fico bol rehabilitovať

Pokiaľ ide o návštevy poslanca Fica v kaštieli vo Vinosadoch, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková v stredu 8. júla povedala, že ak Fico celú vec nevysvetlí, „mohli by sme mať pochybnosti, že v minulosti ako predseda vlády rozhodoval v prospech majiteľa zámočku, a nie vo verejnom záujme“.

Poslanec Fico vysvetľoval, že v kaštieli rehabilitoval. „Mám známych, ktorí mi ponúkli v čase, kedy potrebujem intenzívnejšiu rehabilitáciu a šport ako inokedy. Dobre viete, že mám problém so zdravím. Keďže všetko je pozatvárané, dostal som ponuku využiť rehabilitačnú časť tohto zariadenia, ja som ju niekoľkokrát využil, aj ju využijem, pretože nevidím žiadny dôvod, prečo by som sa mal obmedzovať,“ povedal Fico médiám 3. júna.

Podľa nadácie z vyjadrení Fica nie je jasné, či a ako presne sa uskutočnila odplata za pobyt v kaštieli. Využitie rehabilitačnej časti kaštieľa sa tak môže javiť ako neoprávnene prijatý dar. Zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pritom uvádza, že „verejný funkcionár nesmie prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie“.

Neoprávnený dar

Člen výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Milan Vetrák (OĽaNO) povedal, že výbor si vyžiada stanovisko aj od subjektu, v ktorého priestoroch mal Fico služby využívať. Podľa Vetráka bývalý expremiér môže povedať, že riadne zaplatil, ale poskytovateľ služieb môže uviesť, že nezaplatil alebo zaplatil a je otázka, či išlo o ceny porovnateľné na trhu.

„Môže to teda signalizovať, že bola možno prijatá neoprávnená výhoda. Budeme musieť začať pátrať, pretože je tam podozrenie, že mohol prijať neoprávnený dar, ale aj neoprávnenú výhodu. Tá môže spočívať aj v tom, kto stojí za vlastníctvom kaštieľa,“ ozrejmil Vetrák. Ako ďalej poznamenal, Fico by mal preukázať, či zaplatil za služby, v akej výške a komu.

Kaštieľ by mohol vlastniť údajný sponzor

Pochybnosti vyvoláva majetkové pozadie samotného kaštieľa vo Vinosadoch. Podľa nadácie v ňom môže figurovať údajný sponzor Smeru Jozef Brhel. Kaštieľ oficiálne patrí firme Obnova kultúrnych a historických pamiatok, za ktorou stojí schránková spoločnosť Johnson Developments LLC, so sídlom v New Jersey.

Nadácia si vyžiadala výpis z registra, z ktorého však nie je možné určiť konečného užívateľa výhod. Za schránkovou spoločnosťou v New Jersey je ďalšia schránková spoločnosť – Fagot Managment LtD so sídlom na Seychelských ostrovoch.

Na adrese sídla spoločnosti zároveň sídlia desiatky iných schránkových firiem, z ktorých mnohé zakladala právna kancelária Mossack Fonseca, známa z kauzy Panama Papers. Jej služby využívali podnikatelia a politici z celého sveta, aby optimalizovali dane alebo zakrývali skutočného vlastníka domácich obchodných spoločností.

Poslanci podnikať nesmú

Parlamentný výbor začal konanie voči poslancovi Ľudovítovi Gogovi (Sme rodina) a požiadal ho o stanovisko k jeho podnikaniu počas výkonu poslaneckého mandátu. Podnet výboru dala Nadácia Zastavme korupciu. Zistila, že poslanec je zapísaný v jednej rakúskej firme, ktorá podnikala počas koronakrízy s rúškami.

„Zákon zakazuje poslancom podnikať. Poslanec si neuvádzal túto firmu v majetkových priznaniach. Myslíme si, že pochybil, on to ani nepopiera. Povedal, že ide o neúmyselnú chybu,“ priblížila v stredu 8. júla Petková.

Podľa nej poslanec zavádzal, keď pre médiá tvrdil, že za firmu nekoná. „Médiá prišli na to, že robil nejaké úkony za túto firmu ešte začiatkom tohto roka,“ doplnila.

Grendel dostal neoprávnene odmenu

Podpredseda parlamentu Grendel musí výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vysvetliť poberanie odmeny za výkon funkcie v bratislavskej mestskej spoločnosti OLO.

Ako uviedol šéf výboru pre nezlučiteľnosť Richard Raši, v zmluve s OLO bolo ustanovenie o nevyplatení odmeny, napriek tomu ju spoločnosť Grendelovi sedem mesiacov vlani vyplácala. Podľa Rašiho poslanec môže byť v orgánoch mestských spoločnosti, ale nemôžu prijímať odmenu.

Raši na rokovaní výboru informoval, že sa od tohto roka podľa ústavného zákona trojnásobne rozšíril počet verejných funkcionárov, ktorí musia predkladať svoje majetkové priznania. Kým doteraz išlo o zhruba 500 funkcionárov, teraz je to 1 500.

Raši preto požiada o zvýšenie počtu zamestnancov parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií pri spracovaní majetkových priznaní. Parlament by ich mal na svojej internetovej stránke zverejniť na jeseň.