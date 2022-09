Fico a Matovič sa spojili pre „dobro tejto krajiny“, podľa Hlinu je načase ukončiť tento politický cirkus (video)

Slovenská politika sa zmenila na absurdnú frašku, povedal podpredseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení Alojz Hlina.

Spojenie Fica a Matoviča

„Vláda nevládne, nemôže prijímať zákony a riešiť kľúčové problémy krajiny, parlamentná opozícia zasa doteraz odmietala odvolať pôvodcu celého politického cirkusu, ministra financií Igora Matoviča,“ dodal. Koaličných aj opozičných politikov vyzval, aby ukončili súčasný politický kabaret a začať si robiť svoju prácu.

Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič sa podľa Hinu „v zásade spojili pre dobro tejto krajiny“.

Upozornil na fakt, že bez tichej podpory Fica by Matovič už nebol v kresle ministra. Fico podľa Hlinu chráni Matoviča, pretože mu vyhovuje, aby na ministerstve financií sedel najviac nenávidený politik v slovenskej histórii.

„Ak by nebolo Fica, Matovič by už nebol ministrom financií. Je to jeden z mála opozičných politikov vo svete, ktorý drží pri živote vo funkcii svojho nepriateľa,“ myslí si podpredseda Dobrej voľby.

Absurdný Matovičov zápas

Podľa Alojza Hlinu šéf Smeru povedal, že keby zahlasoval za odvolanie ministra financií, neboli by predčasné voľby. „Čo je to za hlúposť? Či je Matovič vo vláde alebo v parlamente, je to v zásade jedno. Povedzme si pravdu, predčasné voľby budú tak či tak,“ povedal v piatok na tlačovej konferencii.

Dodal, že existujú tri zásadné fakty, o ktorých treba rozprávať. Prvým z nich je, že Fico podporuje Matoviča. Druhým, že predseda vlády Eduard Heger dva mesiace nekonal, aby pre svoju vládu zabezpečil parlamentnú väčšinu.

„Čo je to za predsedu vlády, ktorý nemá pred schôdzou Národnej rady spočítané hlasy na otvorenie schôdze?“ pýta sa Hlina. Tretím zásadným faktom, o ktorom treba hovoriť, je samotný Matovič, ako „hlavný účastník celého zápasu a absurdného divadla“.

Premiérove ničnerobenie

Člen predsedníctva strany Radoslav Baťo uviedol, že Slovensko je v šialenej situácii, pretože nikto si nerobí svoju prácu.

„Opozícia sa drží hesla, čím horšie, tým lepšie pre ňu. Robert Fico nechce odvolať Matoviča preto, aby si ľudia túto Hegerovu a Matovičovu frašku doslova vyžrali až do konca,“ doplnil.

Podľa neho predseda Smeru-SD dobre vie, že čím dlhšie bude súčasná vláda pri moci, tým sú jeho šance vo voľbách lepšie. Baťo zároveň tvrdí, že Heger zatiaľ nenašiel odvahu, aby všetkým odpovedal na základné otázky.

„Prvou je, ako chce zabezpečiť schvaľovanie zákonov, ktorých cieľom je riešiť súčasnú ekonomickú a energetickú krízu. Druhým veľkým problémom je, ako chce premiér zabezpečiť schválenie rozpočtu na budúci rok. Ďalšou otázkou je, ako chce Heger odvrátiť úplnú rozpočtovú katastrofu, ktorá Slovensku hrozí,“ pýta sa Baťo.