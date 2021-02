Fico a Pellegrini rátajú s občanmi, že Matovičovi privodia jeho koniec

Iniciátorov petície za referendum o predčasných voľbách neodradí ani núdzový stav. Štartuje sa zber podpisov občanov, ktorý bude stáť hlavne na pleciach dvoch preferenčne najsilnejších opozičných strán, a to Pellegriniho Hlasu-SD a Ficovho Smeru-SD.

Len nedávno Robert Fico poučoval šéfa Hlasu, ako sa má organizovať zber podpisov. „To sa tak nerobí, do psej matere,“ hovoril a Petrovi Pellegrinimu odkazoval, že petičný výbor sa má vytvárať apoliticky.

Pôvodne sa mali podpisy občanov zbierať počas celoplošného testovania, ale opozícia si to rozmyslela. Tvrdila, že mieni zachovať protipandemické opatrenia a ľudí nechce vystavovať zbytočným problémom. Pravdou je, že platí zákaz vychádzania, ale samotné petičné právo vláda neobmedzila.

Elektronický zber

Politické strany majú podpisy občanov zbierať elektronicky. Nemal by to byť teda klasický zber, keď aktivisti so stolíkmi stoja na uliciach a námestiach a oslovujú občanov.

„Nechajte sa prekvapiť, nebude to len elektronický zber. Každá strana bude podporovať referendum tak, ako si to ona sama určí a bude to pokladať za vhodné,“ povedal portálu Webnoviny.sk podpredseda Smeru Erik Kaliňák.

Podľa neho to, čo urobí Smer, sa ešte nestalo. Dodal, že sú často konfrontovaní občanmi, aby už boli k dispozícii petičné hárky.