Fico varuje pred nepokojmi a odporúča vláde dať každej domácnosti 1500 eur

Vláda by podľa strany Smer-SD mala do každej domácnosti na Slovensku dať 1 500 eur ako kompenzáciu za zdražovanie.

Bankový odvod

Finančné prostriedky na takúto pomoc ľudom by opozičná strana našla v osobitnom zdanení monopolov a v obnovení bankového odvodu.

Strana Smer-SD o tom informovala v tlačovej správe. „Podporíme v národnej rade, ak príde akýkoľvek návrh na osobitné zdanenie monopolov,“ uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Vládu tiež žiada, aby sa okamžite vrátila k myšlienke zavedenia bankového odvodu. Bankový odvodov podľa Fica prinášal do štátneho rozpočtu okolo 300 miliónov ročne.

Sociálne nepokoje

Osobitné zdanenie monopolov a obnovenie bankového odvodu by podľa Fica prinieslo jednu miliardu eur.

„Ak vynásobíte počet domácností, ktorých je okolo 1,3 milióna a do každej domácnosti by ste dali 1 500 eur na zvládnutie zdražovania, tak stále sa dostávame na sumu, ktorá je nižšia, ako to, čo táto vláda posiela na Ukrajinu,“ povedal Fico.

Predseda Smeru-SD ponúkol vláde podporu legislatívnych návrhov, ktorými by sa osobitne zdanili monopoly a obnovil sa bankový odvod, v zrýchlenom legislatívnom konaní.

„Pokiaľ sa však vláda opäť rozhodne ignorovať občanov a príde s ďalším smiešnym riešením, sociálne nepokoje sa stanú bežnou súčasťou politického života,“ varuje Fico.