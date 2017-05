Fico chce minimálnu mzdu 500 eur, verejným zamestnancom ponúka údajne menej

BRATISLAVA 10. mája (WebNoviny.sk) – Vláda v stredu odsúhlasila nové vyššie platové tarify pre štátnych zamestnancov, ktorých je približne 40 tisíc. Ako uviedla skupina siedmich nezaradených poslancov v stanovisku, v čase, keď premiér Robert Fico ohlásil zvýšenie minimálnej mzdy na 500 eur, však aj takto navýšená minimálna mzda pre štátnych zamestnancov bude len 436,50 eur.

“Ani táto suma nebola dosiahnutá skutočným zvýšením miezd, ale zrušením horšie platených tried. Ide o pokrytectvo, keď vláda ukladá súkromným zamestnávateľom to, čo sama nedodržiava,” upozornili nezaradení poslanci.

Poburujúce podla nich je aj to, že vláda ani v súčasnosti neurobila nič pre 144 tisíc zamestnancov vo verejnej službe, ktorých minimálna mzda momentálne začína na 275 eurách. “A to napriek opakovaným sľubom vrátane verejne vysloveného prísľubu ministra Richtera, že predstavia riešenie tohto problému do 30. apríla. Nič z toho sa nestalo,” upozornili poslanci.

Zároveň poznamenali, že vládna väčšina odmietla v parlamente návrh Miroslava Beblavého, Viery Dubačovej, Kataríny Macháčkovej, Jozefa Mihála, Simony Petrík, Zuzany Zimenovej a Ota Žarnaya, ktorý mal pre všetkých verejných zamestnancov zabezpečiť minimálnu mzdu. “Jej postup je výsmechom opatrovateľov, knihovníčiek a iných verejných zamestnancov, ktorí zabezpečujú verejné služby,” dodali poslanci.