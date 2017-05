Fico chce otvoriť dlhovú brzdu, prioritou aj zvyšovanie životnej úrovne ľudí

BRATISLAVA 20. mája (WebNoviny.sk) – Slovensko je na ceste k vyrovnanému rozpočtu. Ten však nie je politickým cieľom, ale je to politický nástroj, ktorý potrebujeme, aby sme Slovensko udržali v jadre EÚ a eurozóny. To, čo nás totiž čaká v EÚ a eurozóne, nebude pekné. Bude tam veľká bitka o peniaze. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

Veľká hádka v EÚ

Najväčšie riziká Fico vidí v tom, že bude ťažká diskusia v EÚ o tom, ako bude fungovať systém európskych fondov po roku 2020.

Ako dodal, treba byť pripravený na veľkú hádku v EÚ, či budeme pokračovať v politike solidarity bohatších krajín k menej bohatým a budeme môcť čerpať aj po roku 2020 príslušný objem zdrojov na veľké projekty.

Fico pritom dodal, že by bol rád, keby vznikla na Slovensku dohoda medzi politickými stranami na otvorení dlhovej brzdy, čo by umožnilo získať peniaze výlučne na výstavbu diaľnic. Nervozita, ktorá dnes je v EÚ, podľa Fica spočíva v tom, ako nastavíme tempo približovania sa nových členských štátov k priemeru EÚ.

Fico uviedol, že prvá priorita je nájsť peniaze na nové infraštrukturálne projekty. „Ponúkame riešenie otvorenia dlhovej brzdy za predpokladu, že fondy nebudú tak naplnené peniazmi, ako to bolo v tomto období,” dodal Fico.

Rast minimálnej mzdy a 13. plat

Ďalšie priority podľa neho musia smerovať k zvyšovaniu životnej úrovne ľudí. Návrhy, ktoré sa týkajú napríklad 13. platu, plánujú dať do legislatívneho procesu v septembri, aby začali platiť najneskôr od 1. januára 2018. Fico zároveň uviedol, že Slovensko je číslo 1 v EÚ, čo sa týka práce v noci.

Pracuje tak u nás 240-tisíc ľudí. Niektoré náklady na zvyšovanie životnej úrovne bude znášať štát. Náklady štátu na zvyšovanie minimálnej mzdy, opatrenia v súvislosti s 13. platom a opatrenia, ktoré sa týkajú dotácie na mobilitu za prácou, by sa podľa Fica mohli pohybovať okolo 200 až 240 miliónov eur.

Exekučná amnestia

Fico sa vyjadril aj k otázke zamestnanosti. Pripomenul, že Slovensko sa blíži k rekordu najnižšej nezamestnanosti, chýbajú však kvalifikovaní ľudia. Uviedol zároveň, že pomôcť znižovať nezamestnanosť by mohla aj veľká exekučná amnestia. Ako uviedol, treba zbaviť ľudí exekučného bremena, keďže pre nich nemá význam ísť do pracovného pomeru.

Predseda vlády sa dostal aj k rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie o tom, že minister vnútra Robert Kaliňák porušil zákon pri prenájme, rekonštrukcii a výmene budovy starej Ikea pre účely klientskeho centra v Bratislave, pretože nevyhlásil súťaž.

Fico uviedol, že Úrad pre verejné obstarávanie má právo na názor. Kaliňák má však podľa neho právo podať opravný prostriedok proti tomuto rozhodnutiu. Fico zároveň odmietol odpovedať na hypotetickú otázku, či bude dôvod na to, aby Kaliňák vyvodil dôsledky, ak súd potvrdí pokutu štvrť milióna eur pre ministerstvo vnútra. Fico uviedol, že v „technickom” probléme si treba počkať na rozhodnutie súdu.