Fico chce pre situáciu s migrantmi odvolať Mikulca a šéfa migračného úradu označil za „čisté Sorošovo dieťa“ (video)

Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) opätovne podá návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) za nezvládnutie situácie s migrantmi.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico tvrdí, že ich sem jednoducho pustili a nechali to tak. Na tlačovej konferencii to označil za úplné zlyhanie štátu. Považuje za neakceptovateľné, čo sa deje v mestách a obciach v blízkosti českých hraníc.

Riaditeľom migračného úradu je podľa Fica „čisté Sorošovo dieťa“ a dodal, že je známe, aká je Sorošova migračná politika.

Len sa nečinne prizerajú

Riaditeľ migračného úradu Ján Orlovský sa spolu s rezortom vnútra podľa Fica len prizerá neakceptovateľnej situácii. Kombinácia „Sorošovho sluhu“ a ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), ktorého označil za najneschopnejšieho ministra vnútra v dejinách, podľa predsedu strany Smer-SD má za následok to, čo vidíme v Kútoch a iných prihraničných mestách.

Fico označil za bezprecedentné, že policajný prezident SR Hamran obviňoval českú políciu z prevádzačstva, keď vracajú migrantov na územie Slovenska.

Kaliňák a vláda si robili svoju prácu

Fico odmietol útoky na českú políciu, ktorá podľa neho len robí to, čo má robiť, a teda chráni české hranice pred nelegálnou migráciou, čo označil za dôsledok zlyhania Mikulca a Orlovského. Zdôraznil, že takáto situácia by za ich čias nenastala. Pripomenul, ako v minulosti chránili hranice pred prílevom migrantov, a to hliadkami na hraniciach s Maďarskom, nákupom technických zariadení, ktoré mali zabrániť prechodu, ale aj vracaním migrantov do Maďarska tak, ako to robí Česká republika voči Slovensku v súčasnosti.

Fico dodal, že v časoch najväčšej migračnej krízy na Slovensku nebolo možné vidieť živého migranta. Pripísal to tomu, že jeho vláda i vtedajší minister vnútra Róbert Kaliňák (Smer-SD) robili svoju prácu, čiže chránili hranice Slovenskej republiky a robili všetko, čo mohli pre ochranu vonkajších hraníc Schengenu.

Situácia sa vraj môže zhoršovať

Fico tiež vyhlásil, že vďaka jeho práci neprešli v minulosti povinné kvóty na migrantov. Doplnil, že si neprajú prítomnosť ucelenej moslimskej komunity na Slovensku, ktorá by menila charakter štátu.

Je naklonený pomoci i regulácii a kontrole, ale odmieta prizeranie blížiacej sa katastrofe, tak, ako to podľa neho robí Orlovský a šéf rezortu vnútra. Situácia sa podľa neho môže zhoršovať, ak tam bude taký „neschopný baran“, ako je minister vnútra Mikulec.