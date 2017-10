Fico: Chýbajúce peniaze či nával sťažností z Turecka môžu ohroziť Európsky súd pre ľudské práva

BRATISLAVA/BRUSEL 21. októbra (WebNoviny.sk) – Premiér Robert Fico otvoril na tohtotýždňovom zasadnutí Európskej rady otázku Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v súvislosti s Tureckom a súčasnými problémami Rady Európy. Premiér upozornil, že Rada Európy, pod ktorú súd spadá, má finančné problémy a súdu hrozí, že naň môžu prísť tisíce sťažností z Turecka.

„Povedal som to v súvislosti s Tureckom preto, lebo v tureckých väzniciach sú tisíce väzňov a pokiaľ procedúra na úrovni Turecka bude vyčerpaná, títo ľudia sa so svojimi sťažnosťami budú môcť obrátiť na ESĽP. Keďže sa bavíme o možno tisícoch sťažností, ten nápor bude tak náročný, že pokiaľ tejto inštitúcii nebudeme vedieť vytvoriť primerané podmienky, tak tento nával veľmi ťažko zvládne,“ povedal Fico.

Napäté vzťahy medzi Ruskom a Radou Európy

Ako Fico pripomenul, vzťahy medzi Radou Európy a Ruskom sú dnes veľmi napäté, Moskva nezaplatila svoj príspevok a hrozí, že nezaplatí ani ten ďalší. Navyše tu je tzv. kaviárový škandál. Niektorí poslanci Parlamentného zhromaždenia Rady Európy podľa všetkého prijímali od Azerbajdžanu peniaze, aby ho nekritizovali za stav ľudských práv. „Image Rady Európy je na dne. Povedal som predsedovi Európskeho súdu pre ľudské práva, že musíme urobiť všetko preto, aby integrita súdu bola zachovaná – finančne, ale súčasne, aby sme nedovolili preniesť zlý image Rady Európy na túto inštitúciu,“ tvrdí slovenský premiér.

„Ak by rozpočet Rady Európy, ktorý je ohrozený, ohrozoval rozpočet ESĽP, je dôležité si sadnúť a povedať, poskladajme sa na to. To nie sú veľké peniaze, nebavíme sa o stovkách miliónov. To sú príspevky, ktoré by sme zvládli bez problémov,“ navrhol Fico ale s tým, že predseda Európskej rady Donald Tusk sa najprv pozrie na to, či vôbec Európska únia ako inštitúcia do tohto bude môcť vstúpiť, alebo to ostane na členských štátoch. Členské štáty EÚ sú totiž aj členskými štátmi Rady Európy, aj keď nie všetky štáty Rady Európy sú členskými štátmi EÚ.

Turecko je komplikovaná téma

Turecko bolo jednou z tém tohtotýždňového summitu. Na schôdzke hláv štátov a vlád EÚ sa pre vnútropolitickú situáciu v krajine, ktorá nastala hlavne po neúspešnom pokuse o puč, začalo hovoriť o možnosti presmerovať alebo znížiť predvstupovú pomoc Turecku. „Turecko, je to téma, ktorá je na jednej strane komplikovaná tým, že je to náš strategický partner v NATO a náš partner, bez ktorého by sme nevedeli vyriešiť migráciu na balkánskej ceste, na druhej strane máme možno iné pohľady na vnútropolitické dianie v tejto krajine,“ povedal v piatok po summite Fico ešte na margo samotnej krajiny.

Rada Európy vznikla v roku v roku 1949, jej sídlo je v Štrasburgu. Slovensko je jej členom od 30. júna 1993. Organizácia má dnes 47 členov, medzi nimi okrem členských štátov EÚ i balkánske krajiny, Ukrajinu či spomínané Turecko a Rusko. Európsky súd pre ľudské práva vznikol neskôr, v roku 1959.