Fico hovoril pravdu, žiada aby Kiska zverejnil všetky dokumenty o jeho daňovej povinnosti

BRATISLAVA 3. októbra (WebNoviny.sk) – Po utorkových vyjadreniach generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára už neexistujú podľa strany SMER – SD žiadne pochybnosti o tom, že predseda vlády hovoril pravdu. Ako sa uvádza v stanovisku strany, ktoré utorok agentúre SITA poskytla hovorkyňa Ľubica Končalová, generálny prokurátor potvrdil, že prezident Andrej Kiska osobne informoval predsedu vlády o svojich daňových problémoch.

Zároveň priznal, že sa prezident trikrát u neho zaujímal o stav vyšetrovania vo svojej súkromnej kauze, čo je z titulu jeho funkcie neprípustné. „Pre upokojenie situácie v spoločnosti by bolo najvhodnejšie, aby prezident zverejnil všetky dokumenty týkajúce sa jeho daňovej povinnosti a financovania prezidentskej kampane,“ uvádza v stanovisku strana SMER – SD .

Politické intrigy

„Generálny prokurátor sa vyjadril pondelok aj utorok rovnako ako prezident a veľmi zrozumiteľne, že prezident nikdy nežiadal o zasahovanie do prípadu. Prezident Andrej Kiska očakáva, že predseda vlády sa už konečne prestane venovať politickým intirigám a začne sa viac venovať spravovaniu krajiny,“ povedal hovorca prezidenta Roman Krpelan.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár odmieta, že by klamal o stretnutí, na ktorom bol on, prezident Andrej Kiska, premiér Robert Fico a vtedajší šéf SIS Ján Valko. Ako zdôraznil na dnešnej tlačovej besede, vyprosí si takéto obvinenia a považuje za smutné a absurdné, že ho zatiahli do sporu medzi Kiskom a Ficom a je mu to nepríjemné. Generálny prokurátor zdôraznil, že neklamal, keď vyhlásil, že sa v roku 2016 nestretol s prezidentom a premiérom.

Objektívnosť vyšetrovania

Na stretnutí, ktoré sa podľa Čižnára odohralo v druhej polovici roka 2015, sa hovorilo aj o daňovom prípade spoločnosti Kiska Travel Agency (KTAG), ktorej spolumajiteľom je prezident Andrej Kiska. Čižnár uviedol, že prezident sám od seba povedal, že firma jeho brata je vyšetrovaná v súvislosti s daňovými trestnými činmi. Prezident podľa neho vyjadril obavu o objektívnosť vyšetrovania, za prokuratúru mu jej šéf garantoval objektívne vyšetrenie.

Zdôraznil, že necítil zo strany prezidenta žiaden tlak. Na prípady sa údajne prezident Čižnára pýtal ešte dvakrát na spoločných stretnutiach. „Povedal som mu, že bude urobené všetko, čo urobiť treba,“ uviedol s tým, že ako generálny prokurátor nie je nikomu, ani prezidentovi povinný vysvetľovať postupy pri vyšetrovaní.

Čižnár potvrdil, že obe kauzy týkajúce sa spoločnosti KTAG preskúma generálna prokuratúra. Prvý prípad týkajúci sa firmy prezidenta a jeho brata bol ukončený uplatnením inštitútu účinnej ľútosti, v druhom prípade bolo vyšetrovanie zastavené.

Prvý prípad ukončený

Premiér Fico v nedeľu reagoval na slová programovej riaditeľky Aliancie Fair-play Zuzany Wienk. Tá v RTVS povedala, že Fico vedel o daňových problémoch prezidenta Kisku skôr ako médiá dostali anonym. Premiér v tejto súvislosti povedal, že o záležitosti vie od samotného prezidenta, ktorý mu o tom povedal na spoločnom stretnutí s generálnym prokurátorom a vtedajším riaditeľom SIS z roku 2016.

Spoločnosť Kiska Travel Agency (KTAG), ktorej spolumajiteľom je prezident Andrej Kiska, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Daňová kontrola ukázala, že KTAG na dani z príjmov zaplatila o 27-tisíc eur menej než mala, spoločnosť po vyšetrovaní chybu priznala, oľutovala a daň doplatila, čím trestnosť tohto činu zanikla. Firma si okrem toho za apríl 2014 v prípade nákladov na propagáciu Kisku chcela od štátu uplatniť vratku DPH v sume 146 307,82 eura, daňový úrad však vratku neuznal.