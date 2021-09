Fico je autentickejší a strháva na seba pozornosť, podľa sociológa štatisticky už Smer dobehol Pellegriniho Hlas

Približne rok od zaregistrovania strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) sa ňu dotiahla strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD). Podľa sociológa Martina Slosiarika sa Smer-SD štatisticky vyrovnal lídrovi voličských preferencií už teraz.

Ako povedal Slosiarik agentúre SITA, ukázal to prieskum, ktorý urobila agentúra Focus pre televíziu Markíza. Výskum sa uskutočnil od 1. do 7. septembra formou osobných rozhovorov na vzorke 1002 respondentov.

Podľa výsledkov prieskumu by Hlas-SD volilo 18,5 percenta opýtaných. Interval spoľahlivosti bol v rozmedzí od 15,4 do 21,5 percenta. V poradí druhý Smer-SD by volilo 14,4 percenta opýtaných a interval spoľahlivosti bol od 11,6 do 17,1 percenta opýtaných.

Predbehne Smer Hlas?

Slosiarik na otázku, či je reálne, že Smer-SD predbehne v popularite Hlas-SD, odvetil, že čisto štatisticky sa elektoráty Hlasu-SD a Smeru-SD už prekrývajú.

„Zo štatistického hľadiska sa to deje už dnes, aj keď nepredpokladám, že to tak reálne je. Zatiaľ aj iné prieskumy ukazujú také poradie, že prvý je Hlas a potom nasleduje Smer,“ vysvetlil sociológ.

V porovnaní s prieskumom Focusu z júna tohto roka vidno, že Hlas-SD poklesol o 3,1 percenta a Smer-SD si polepšil o 2,4 percenta opýtaných. Podľa Slosiarika podrobnejšie údaje ukazujú, že podiel pôvodných voličov Smeru-SD na elektoráte Hlasu-SD klesá.

Fico je viditeľnejší