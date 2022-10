Fico: Je tu opäť snaha zneužiť vraždu na politické ciele a už len čakám kedy povedia, že som na vine

Momentálne sme opäť svedkami snahy zneužiť brutálnu vraždu na politické ciele. V súvislosti s dvojnásobnou vraždou v bratislavskom bare Tepláreň a následnou diskusiou o postavení sexuálnych menšín to skonštatoval predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Rovnako to pritom podľa neho bolo po vražde Jána Kuciaka a jeho partnerky. „Hodinu po streľbe bolo všetko jasné. Úplne všetci vedeli ako to bolo, čo bolo a ja už len čakám, kedy povedia, že na vine je Fico,“ vyhlási šéf Smeru. Ak podľa neho bola motívom vraždy nenávisť, je tu vážny problém v spoločnosti, na ktorý treba reagovať. „Podľa toho, čo zatiaľ vieme, bol to nejaký poblúdený chlapec, čo strieľal,“ skonštatoval Fico.

Každá vražda musí byť podľa predsedu Smeru odsúdená, ale nie využívaná na prekrývanie problémov spoločnosti. Smer sa podľa neho zároveň nehanbí za to, že inicioval ústavné zakotvenia manželstva ako zväzku muža a ženy. „Ak teraz niekto príde s nejakými super nápadmi, že čo všetko treba urobiť pre sexuálnu menšinu na Slovensku, tak ja vám garantujem, že viacej tej téme ublížime, ako jej pomôžeme,“ dodal Fico.

Video: Zásah polície po streľbe na Zámockej ulici

Video: Pátranie po páchateľovi streľby na Zámockej ulici