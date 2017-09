Fico je za zníženie odmeny pre advokáta za spor o Gabčíkovo, štát im má vyplatiť asi 64 miliónov

BRATISLAVA 28. septembra (WebNoviny.sk) – Predseda vlády Robert Fico je presvedčený, že je potrebné rokovať s advokátskou kanceláriou Radomíra Bžána o konečnej výške odmeny za vyhratú medzinárodnú arbitráž s talianskou spoločnosťou Enel o Vodnú elektráreň Gabčíkovo.

„Je potrebné rokovať o znížení tejto odmeny, to je vec zodpovedných inštitúcií, ktoré boli zakomponované. Súhlasím s každým, kto tvrdí, že treba viesť vážne rokovania s právnickou kanceláriou a znížiť túto odmenu,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej besede Fico.

Rokovanie o znížení odmeny

Premiér však upozornil na fakt, že spomínanej advokátskej kancelárii sa podarilo vyhrať súdny spor vo veľmi dôležitej veci.

„My sme viedli súboj na život a na smrť pokiaľ išlo o Gabčíkovo. A my sme Gabčíkovo vyhrali. Slovensko dnes po bláznivej privatizácii plne ovláda ako štát vodnú elektráreň Gabčíkovo. Hodnota tejto elektrárne, alebo tohto sporu, bola viac ako 800 miliónov eur a tým, že definitívne štát vyhral vlastnícke právo k elektrárni v Gabčíkove, štát podľa všetkého vyhrá aj ďalšie žaloby, pretože tu boli rôzne neoprávnené majetkové prospechy vo vzťahu k firme, ktorá mala prenajatú túto vodnú elektráreň,“ konštatoval Fico s tým, že verejnosť by sa mala pozrieť aj na odmeny právnikov v minulých rokoch.

„Napríklad môžem potvrdiť, že v prípade jednej zmenky vo vzťahu k SPP v roku 2002, kedy sme neboli vo vláde, bola odmena 12,75 %,“ uzavrel premiér.

Súboj na život a na smrť

Opozičné strany na základe medializovaných informácií vyzvali ministra hospodárstva Petra Žigu, aby do piatku odvolal šéfa štátnej spoločnosti MH Manažment, ktorá stojí za podpisom zmluvy, na základe ktorej mala advokátska kancelária za spomínanú medzinárodnú arbitráž zinkasovať zhruba 64 miliónov eur. Ak tak podľa opozičných poslancov neurobí, tak sa začnú zbierať podpisy za jeho odvolanie v parlamente.

Minister hospodárstva Peter Žiga nechápe, prečo by mal byť za spomínaný dôvod odvolávaný práve on, keďže zmluva sa podpísala v roku 2015, keď bol vtedy ešte minister životného prostredia. Ako uviedol minister, advokátska kancelária na základe uzatvorenej zmluvy môže získať odmenu vo výške zhruba 11 %, pričom podľa zákona nesmie odmena prekročiť 20 %. Minister Žiga však dal pokyn vedeniu MH Manažment, aby vyrokovala nižšiu odmenu, inak že do toho vstúpi osobne.

Ďalšie súdne spory

Začiatkom júla tohto roka informoval premiér Robert Fico, že pokus Slovenských elektrární získať od štátu kompenzáciu za prevzatie Vodnej elektrárne Gabčíkovo v medzinárodnej arbitráži nevyšiel. Arbitrážny súd totiž vydal rozhodnutie, ktorým celý návrh spoločnosti zamietol.

Slovenské elektrárne za prevzatie Gabčíkova štátom žiadali odškodnenie vo výške necelých 590 mil. eur. V tejto sume mali byť zahrnuté technológie a aktíva Gabčíkova, ktoré elektrárne odovzdali Vodohospodárskej výstavbe, ako aj tržby po odpočítaní nákladov za 22 rokov prevádzky vodnej elektrárne.

V hre sú stále aj ďalšie súdne spory, ktoré štát so Slovenskými elektrárňami kvôli Gabčíkovu vedie. V nich naopak Vodohospodárska výstavba od talianskeho investora žiada odškodné za deväť rokov podľa štátu protiprávnej prevádzky elektrárne. Spolu ide podľa Žigu zhruba o 480 mil. eur, ktoré však ešte podliehajú rozhodnutiam súdov.