Fico má ambíciu vrátiť sa, Raši odpovedal aj na to, či predseda Smeru-SD bude na billbordoch

Robert Fico má chuť a ambíciu vrátiť sa s plnou vervou. Pred stredajším rokovaním vlády to médiám povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a podpredseda Smeru-SD Richard Raši. Predseda Smeru-SD Robert Fico predčasne opustil sobotný snem strany po tom, ako mu prišlo nevoľno v dôsledku vysokého krvného tlaku.

Podľa Rašiho je Ficov stav v súčasnosti stabilizovaný. „V aktívnej politike bude dovtedy, kým bude vládať a chcieť. Jeho stav je stabilizovaný, určite sa však človek nedá do poriadku za dva dni, lebo ten tlak bol naozaj vysoký. Bol som s ním včera, má chuť a ambíciu sa s plnou vervou vrátiť,“ vyhlásil vicepremiér. To, či na bilbordoch bude aj predseda Smeru-SD povedať nechcel. „Je to naše know-how, takže vám to určite neprezradíme,“ dodal Raši.

Fico je predsedom Smeru-SD od jeho založenia, za volebného lídra si však strana vybrala premiéra Petra Pellegriniho. Ten v nedeľu v televízii Markíza povedal, že zmena predsedu strany nie je témou dňa.