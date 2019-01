Fico má plán a so svojou nomináciou na ústavného sudcu ide na istotu, tvrdí Kollár zo Sme rodina

BRATISLAVA 8. januára (WebNoviny.sk) – Robert Fico je skúseným politikom a svoju nomináciu na post ústavného sudcu má dobré premyslenú. Uviedol to pre agentúru SITA líder parlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý zároveň potvrdil, že hnutie Fica nepodporí.

Podľa Kollára sa totiž Fico za pôsobenia v Národnej rade SR a na poste predsedu vlády SR zaujímal predovšetkým o oligarchov strany Smer-SD a nie o ľudí.

Na ľudí kašlal

„Mňa to veľmi prekvapilo, nemyslel som si totiž, že tento krok Fico urobí. Keď sa pozrieme na jeho pôsobenie, počas vládnutia sa v prvom rade zaoberal svojimi oligarchami, mecenášmi a akcionármi Smeru, a na ľudí kašlal. Ja som pevne presvedčený, že v tomto by pokračoval aj na Ústavnom súde SR, preto v žiadnom prípade takéhoto človeka nepodporíme,“ povedal Kollár.

Podľa Kollára má však Fico dostatok skúseností, aby si svoju nomináciu na post ústavného sudcu dobre premyslel. „Osobne si myslím, že keď takýto ostrieľaný harcovník svoju kandidatúru podal, určite ide na istotu a nejaký plán má,“ doplnil.

Na záver uviedol, že prichádza do úvahy aj možnosť, že Národná rada SR bude voľbu nových ústavných sudcov zámerne zdržiavať, až do času, kým súčasnému prezidentovi Andrejovi Kiskovi uplynie mandát. V takom prípade by o vymenovaní či nevymenovaní Fica rozhodoval už nový prezident, ktorý sa bude voliť na jar.

Prezident vymenuje polovicu

Podľa súčasných pravidiel zvolí Národná rada SR 18 kandidátov na ústavných sudcov, z ktorých prezident vymenuje polovicu. Nominovaných je rovných 40 uchádzačov, okrem iných tiež poslanec Peter Kresák (Most-Híd), predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová či obe štátne tajomníčky rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner a Monika Jankovská.

Noví sudcovia sa budú voliť podľa starých pravidiel, keďže sa vládnej koalícii nepodarilo presadiť na jeseň minulého roka zmeny. Uchádzačom stačí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady SR, najmenej však 39. Parlament zvolí 18 kandidátov, z ktorých následne prezident Slovenskej republiky vymenuje polovicu.

Novinkou bude verejné vypočutie kandidátov pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR, na ktorom sa môže zúčastniť aj prezident. Z neho bude vyhotovený aj audio či videozáznam, a je naplánovaný na 23., 24., a 25. januára. Deviati sudcovia, respektíve sudkyne, budú obliekať taláre najbližších 12 rokov.

Kandidáti na ústavných sudcov

Medzi nominovanými sú Daniela Švecová, Peter Kresák, Monika Jankovská, Edita Pfundtner, Ján Šikuta, Ján Štiavnický, Eva Kováčechová, Robert Šorl, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš a Marián Sluk.

Tiež Michal Matulník, Peter Straka, Radoslav Procházka, Boris Gerbery, Ľuboš Szigeti, Zuzana Pitoňáková, Ján Drgonec, Michal Truban a Radovan Hrádek, Anton Dulak, Eva Fulcová, Karol Kovács, Miloš Maďar, Juraj Sopoliga, Ivan Fiačan, Michal Ďuriš, Lucia Kurilovská, Martin Javorček, Kajetán Kičura, Štefan Kseňák, Peter Melicher a Robert Fico.