Fico nezvažuje kandidatúru na slovenského prezidenta, v Smere však pracujú s tromi menami

BRATISLAVA 16. septembra (WebNoviny.sk) – Predseda politickej strany Smer-SD Robert Fico sa v nedeľňajšej relácii televízie TA3 V politike vyjadril aj k blížiacim sa prezidentským voľbám na Slovensku.

Fico v televíznej relácii dodal, kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky určite jeho strana predstaví. „Pracujeme s tromi menami,“ zhrnul. Potvrdil tiež, že on kandidatúru na post prezidenta SR nezvažuje.

„Chcem dotiahnuť stranu do parlamentných volieb. Máme potenciál na to, aby sme voľby vyhrali aj piatykrát,“ vyhlásil v nedeľu v TA3. Pripraviť chce Smer-SD tak, aby vyhral voľby. „Kde bude moje miesto a akú úlohu budem zohrávať, to je ťažko povedať,“ uzavrel Robert Fico.