Fico o stretnutí Kisku a Sorosa vedel a čušal ako lykožrút v smreku, tvrdí Krajniak

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) – Hnutie Sme rodina sa veľmi čuduje pondelkovému vyhláseniu premiéra Roberta Fica (Smer-SD), v ktorom označil za pochybné stretnutie prezidenta Andreja Kisku a Georgea Sorosa.

Pochybné stretnutie prezidenta

Uviedol to poslanec NR SR za Sme rodina Milan Krajniak pre agentúru SITA. „My sa veľmi čudujeme premiérovým slovám, lebo pred tým pol rokom Hnutie Sme rodina nad tým vyjadrilo počudovanie, že prečo sa prezident stretáva s takýmto človekom. Ale pán premiér o tom vedel a čušal ako lykožrút v smreku. A teraz zrazu sa zobudil a zrazu mu to vadí. To je úplné prekrývanie situácie,“ uviedol Krajniak.

Podľa neho by si v tejto situácii mali najmä ústavní činitelia zachovať chladnú hlavu a zdravý rozum. „Mám pocit, že niektorí to začínajú strácať a to nie je dobré,“ vyhlásil.

Prečo sa prezident Andrej Kiska stretol s Georgeom Sorosom v New Yorku 20. septembra 2017 bez prítomnosti predstaviteľov ministerstva zahraničných vecí, sa pondelok pýtal premiér Robert Fico počas tlačového vyhlásenia, ktoré sa začalo o hodinu neskôr, ako bolo avizované.

Snaha o prevrat

Fico to povedal v súvislosti s nedeľňajším prejavom prezidenta, ktorý podľa Fica nebol písaný na Slovensku, čo už kancelária prezidenta odmietla. Fico zároveň pondelok spojil opozíciu so snahou o „prevrat“. Kiska sa nedeľňajším vyhlásením podľa neho priklonil na stranu opozície.

Podľa premiéra majú udalosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky „určitý rukopis“, ktorý je pokusom o totálnu destabilizáciu štátu. Tiež sa pýta prezidenta, prečo ešte pred pár týždňami označoval Slovensko za úspešný príbeh a teraz tvrdí niečo iné. Fico v nedeľu vyhlásil, že nedeľňajší prejav prezidenta bol podľa neho písaný v zahraničí