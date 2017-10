Premiér Fico od summitu o rovnakej kvalite potravín očakáva dve veci

BRATISLAVA 13. októbra (WebNoviny.sk) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) od piatkového summitu Za rovnakú kvalitu produktov v Bratislave očakáva dve veci.

Otázka poslankyne za Smer-SD Janíkovej

„Očakávam, že komisárka Věra Jourová, ktorá zastupuje Európsku komisiu a má pochopenie pre tento problém, by mala oznámiť, že existujú nové spôsoby výkladu existujúcich právnych predpisov, ktoré nám umožnia prísnejšie zakročovať voči firmám, ktoré sa takto správajú. Po druhé očakávam, že bude dohodnutá spoločná metodológia pri porovnávaní výrobkov,“ odpovedal vo štvrtok na Hodine otázok v pléne parlamentu premiér na otázku poslankyne za Smer-SD Márie Janíkovej.

Pýtala sa: „Aké závery a konkrétne kroky očakávate na summite Za rovnakú kvalitu produktov, ktorý bude 13. 10. 2017?“

Nadnárodné firmy menia obaly

Ako Fico dodal, Slovensko dosiahlo úspech v tom, že téma rovnakej kvality potravín začala reálne existovať i napriek tomu, že pred pár mesiacmi veľké štáty mávali rukou a dnes o potrebe rovnakej kvality hovorí predseda EK Jean-Claude Juncker aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Podľa predsedu vlády už dnes je vidieť, že mnohé nadnárodné firmy menia obaly, ak je kvalita ich výrobkov v jednotlivých krajinách odlišná a robia významné kroky, aby sa stav zlepšil.

Fico je presvedčený, že nemôžeme akceptovať, aby v našich výrobkoch bol napríklad nižší obsah mäsa a trojnásobný podiel soli. Dodal, že ak by sme mali mať menej kvalitné výrobky nadnárodných značiek, tak ich využitie vo verejnom stravovaní by bolo obmedzené a uprednostňovali by sme „slovenské produkty, ktoré považujeme za bezpečné a zdravé“.