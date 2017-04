Fico odletel na summit do Bruselu, na ktorom schvália usmernenia pre rokovania o brexite

BRATISLAVA 29. apríla (WebNoviny.sk) – Premiér Robert Fico v sobotu ráno odletel do Bruselu, kde lídri EÚ27 schvália usmernenia pre rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Britská premiérka Theresa May aktivovala článok 50, ktorým sa proces vystúpenia spúšťa, presne pred mesiacom – 29. marca.

Podľa predstaviteľov Únie je podstatné, aby EÚ v rokovaniach o brexite vystupovala jednotným hlasom. Pre Slovensko sú prioritou práva našich občanov, ktorí na ostrovoch žijú. Slovensko takisto žiada, aby Briti dodržali svoje už dané finančné záväzky. Neočakáva sa, že tento summit by mal byť problémový.

Tri priority

Text, ktorý v sobotu lídri schvália, by mal takisto hovoriť o termíne, kedy sa rokovania začnú a zároveň poveria Európsku komisiu a jej hlavného vyjednávača Michela Barniera ako oficiálneho európskeho vyjednávača.

Lídri by takisto mali odsúhlasiť aj to, že najprv treba vyjednávať o podmienkach brexitu, až potom o budúcich vzájomných vzťahoch. Šéfka britskej vlády bola pritom za to, aby rokovania prebiehali súčasne.

Z európskeho hľadiska budú v rokovaniach tri priority – práva občanov žijúcich na ostrovoch, splnenie finančných záväzkov, teda to, že Londýn by mal prispievať do rozpočtu na roky 2014 až 2020 aj po svojom odchode a treťou prioritou je hranica medzi Írskom a Severným Írskom.

Spojené kráľovstvo nechcú trestať

Text, o ktorom budú premiéri a prezidenti rokovať, už tento týždeň odobrili ministri zahraničných vecí. Šéf slovenskej diplomacie vo štvrtok na zasadnutí uviedol, že do textu usmernení sa dostali aj viacerí pripomienky a priority SR vrátane práv občanov v Spojenom kráľovstve a zmienka o viacročnom rozpočte EÚ.

“Nikto nechce trestať Spojené kráľovstvo ani žiadať peniaze navyše, no chceme, aby v Londýne rešpektovali záväzky, pod ktoré sa Spojené kráľovstvo podpísalo ako člen EÚ,” uviedol vtedy Lajčák s tým, že k rokovaniam bude Únia pristupovať v snahe docieliť najlepšie možné riešenie.

„No, musíme byť aj realisti a nerobiť si ilúzie. Brexit bude mať následky a žiadna nová dohoda sa nevyrovná členstvu v EÚ či účasti na jednotnom trhu. S tým musia rátať podnikatelia aj občania, napríklad tí, ktorí odídu na ostrovy v období po brexite, sa takmer s určitosťou nebudú tešiť rovnakým právam, aké garantuje EÚ,“ zdôraznil vtedy Lajčák.

Predčasné voľby vo Veľkej Británii

Rozhovory o brexite by podľa očakávaní mali začať až po 8. júni. Na tento dátum totiž britská premiérka Theresa May neočakávane vyhlásila predčasné voľby, ktoré predtým niekoľkokrát odmietla.

Podľa analytikov chce voľbami upevniť svoje postavenie. Vládnym konzervatívcom sa momentálne v prieskumoch darí, dosahujú až 50-percentnú podporu. Ďalšie tri strany – labouristov, liberálov a strany UKIP by tak pohodlne odstavila od moci.

Britský veľvyslanec pri EÚ Tim Barrow 29. marca odovzdal predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi list podpísaný britskou premiérkou Theresou May. Spojené kráľovstvo tak aktiváciou článku 50 oficiálne požiadalo o odchod z Európskej únie.

Briti o odchode rozhodli v referende, ktoré sa konalo vlani 23. júna. Vtedajší premiér a zástanca zotrvania v EÚ David Cameron po referende odstúpil, nahradila ho vtedajšia ministerka vnútra Theresa May. Hoci bola takisto v tábore zástancov za zotrvanie krajiny v EÚ, podľa doterajších vyjadrení chce presadzovať tvrdý brexit, čiže úplný odchod zo spoločného trhu EÚ.

Rokovania o odchode by sa mali skončiť do dvoch rokov, pokiaľ ich lídri jednomyseľne nepredĺžia. Dohodu môže vetovať ktorákoľvek krajina EÚ vrátane samotného Spojeného kráľovstva.