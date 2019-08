Fico odmieta stretnutia s Marianom K. a kritizuje médiá, že zneužívajú neoverenú sms komunikáciu

aktualizované 15. augusta, 15:55

Predseda Smeru-SD Robert Fico odmieta, že by sa niekedy s obvineným Marianom K. stretol tak, ako je to opísané v uniknutej komunikácii z aplikácie Threema. „Môžete sa ma stokrát pýtať, môžem ísť na detektor lži. Ja som sa s ním nikdy tak nestretol,“ povedal vo štvrtok Fico.

Verejné zneužívanie neoverenej komunikácie

„Čokoľvek povie Marian K. na svoju obhajobu, je nezmysel. S jedinou výnimkou – ak je to proti Smeru. Vtedy, ak je to aj neoverené, je to podľa vás pravda,“ vyčítal médiám predseda Smeru. Kritizoval „verejné zneužívanie neoverenej SMS komunikácie pána Mariana K.“ médiami.

Tie podľa neho vedú proti Smeru džihád. Expremiér okrem toho povedal, že trendy prieskumov verejnej mienky naznačujú, že Smer-SD môže piatykrát vyhrať parlamentné voľby a môže byť opäť vo vláde. Priestor na to podľa neho vytvárajú kauzy opozície.

Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii taktiež povedal, že médiá a opozícia tvrdia, že Marian K. ovládol celú políciu. „Ja sa pýtam, ako to? Veď v roku 2017, keď som bol predsedom vlády, bol obvinený z dvoch ekonomických trestných činov a v roku 2018 sa dostal za mreže,“ zdôraznil Fico.

Obáva sa zabitia politika

Bývalý premiér to teda považuje za ďalší pokus zvaliť na Smer niečo, čo je maximálne nedôveryhodné. V tejto súvislosti sa obáva, že nastane situácia, keď zabijú nejakého politika. „A za to budú niesť zodpovednosť politici a médiá, ktoré v našej spoločnosti šíria nenávisť,“ domnieva sa Fico.

Vyzval preto ministerku vnútra Denisu Sakovú, predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktorého označil za svojho podriadeného v strane, generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára a prezidenta Policajného zboru SR Milana Lučanského, aby urobili poriadok, pokiaľ ide o orgány činné v trestnom konaní.

Poslancov Národnej rady SR vyzval, aby zvolali zasadnutie brannobezpečnostného výboru, na ktorom by sa mali zaoberať situáciou, aby sa policajti a prokurátori nebáli prijímať také rozhodnutia, na základe ktorých by ich médiá kritizovali.