Fico označil druhý pilier za katastrofu, vyjadril sa aj k návrhu na zastropovanie dôchodkového veku

BRATISLAVA 12. októbra (WebNoviny.sk) – Skorší odchod do dôchodku by sa mal podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica týkať len tých žien, ktoré sa o svoje deti postarali.

Ako uviedol na piatkovej tlačovej besede, podľa pripraveného pozmeňujúceho návrhu by mali na skorší odchod do penzie nárok tie ženy, ktoré sa riadne starajú o výchovu svojich detí.

Ústavný zákon o zavedení stropu na dôchodkový vek by pritom podľa Fica nemal upravovať, o koľko by žena, ktorá vychovala jedno alebo viacero detí, mohla ísť do dôchodku skôr ako muži. „Potom môže byť debata o tom, o koľko skôr by to malo byť,“ povedal.

Automatické zvyšovanie veku sa má zastaviť

Ústavný zákon má podľa Fica do budúcnosti chrániť ľudí pred neprimeraným zvyšovaním dôchodkového veku. „Musíme ten automat niekde zastaviť,“ povedal.

Vek odchodu do dôchodku sa totiž od roku 2017 každoročne zvyšuje podľa toho, ako sa predlžuje stredná dĺžka dožitia sa ľudí. Ako uviedol, v súčasnosti vek odchodu do dôchodku predstavuje 62 rokov a 139 dní. „Ak by sme to nechali v platnosti, ľudia by išli do dôchodku v 69, či 70 rokoch,“ povedal.

Ak sa však zavedie strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov, automatické zvyšovanie penzijného veku sa zastaví. Fico upozornil na to, že zastropovanie penzijného veku by sa týkalo až súčasných tridsiatnikov. „Nedotýka sa to súčasných dôchodcov, ani päťdesiatnikov,“ upozornil.

Odborárska petícia za vyhlásenie referenda

Predseda Smeru zopakoval, že ak by návrh ústavného zákona parlament definitívne neschválil, strana Smer sa aktívne zapojí do petičnej akcie odborárov na vyhlásenie referenda o zastropovaní dôchodkového veku. Odborársku petíciu Fico podpísal pred televíznymi kamerami počas septembrovej tlačovej besedy.

Odborári podľa Fica už vyzbierali 180 tisíc z 350 tisíc podpisov potrebných na vyhlásenie referenda o tejto téme. Podľa textu petície by sa mal ústavným zákonom zaviesť strop na penzijný vek na úrovni 64 rokov.

Pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, by mal byť dôchodkový vek najviac 63,5 roka, pre ženy, ktoré vychovali dve deti, by platil strop na dôchodkový vek na úrovni 63 rokov a ženy s vychovanými tromi a viacerými deťmi by mohli ísť do dôchodku najneskôr v 62,5 roku.

Kritika druhého dôchodkového piliera

Fico na tlačovej besede kritizoval druhý dôchodkový pilier, ktorý označil za „čistú katastrofu“. Prax podľa neho ukazuje, že to bude Sociálna poisťovňa, ktorá bude v budúcnosti garantovať vyplácanie dôchodkov.

Parlament v polovici septembra posunul do druhého čítania návrh ústavného zákona od poslancov za Smer-SD, ktorým sa má na Slovensku zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku. Legislatívny návrh ohraničuje vek odchodu do dôchodku 64 rokmi. Každý, kto vychoval dieťa, má mať právo na primerané zníženie maximálneho penzijného veku, a to „za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu“.

Za posunutie návrhu do druhého čítania hlasovalo 93 poslancov, 29 bolo proti a 19 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Návrh podporili aj niektorí poslanci za stranu Most-Híd, spomedzi opozičných poslancov za hlasovali poslanci za hnutie Sme rodina a poslanci za ĽS Naše Slovensko.

Ako sa bude zvyšovať dôchodkový vek

V budúcom roku bude platiť penzijný vek 62 rokov a šesť mesiacov. Penzisti tak pôjdu v budúcom roku do dôchodku o trocha skôr, ako pôvodne mali, keďže podľa opatrenia ministerstva práce a sociálnych vecí sa mal dôchodkový vek na budúci rok predĺžiť na 62 rokov a 202 dní, čo je zhruba 6,6 mesiaca. Toto opatrenie však rezort práce v tomto roku nevydá.

V rokoch 2020 až 2023 sa dôchodkový vek podľa novely zákona každoročne zvýši o dva mesiace. V roku 2023 tak penzisti pôjdu do dôchodku v 63 rokoch a dvoch mesiacoch. Už v budúcom roku sa pritom určí vek odchodu do dôchodku na rok 2024, a to podľa vývoja strednej dĺžky dožitia tej časti populácie, ktorá sa dožíva dôchodkového veku.

Parlament ešte v roku 2012 za vlády Roberta Fica schválil mechanizmus, podľa ktorého sa od roku 2017 automaticky zvyšuje vek odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch.