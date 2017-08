Fico podľa Matoviča konečne klepol Dankovi po prstoch

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Premiér Robert Fico sa konečne zachoval ako premiér. Povedal to v stredu na tlačovej besede líder hnutia OĽaNO Igor Matovič s tým, že ľudia si ho zvolili, aby strážil naše spoločné peniaze a hoci dodnes kryl zlodejiny, v stredu konečne “klepol Dankovi po prstoch”. „To, ako sa to stalo, hovorí o tom, čo si o Dankovi koaliční partneri myslia,” povedal a dodal, že Danko nie je stabilný a neberú ho vážne.

Predseda koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) a šéf parlamentu Andrej Danko sa o vyhlásení premiéra Fica dozvedel až hodinu po tom, ako Fico cez médiá navrhol stiahnuť z postu ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS).

Povedal to v stredu na tlačovej besede líder hnutia OĽaNO Igor Matovič a dodal, že na vyhlásenie Fica Danka upozornil redaktor týždenníka .týždeň, ktorý s Dankom robil rozhovor. “Podrazil ma,” povedal Danko po tom, čo v televízii uvidel prenos z vyhlásenia premiéra a pred redaktorom dodal: “Padla pasca, ktorú dlho budoval”.

“Danko sa o tom, že mu Fico odvolal ministra dozvedel hodinu po tom, ako celé Slovensko,” vyhlásil s tým, že Danko to videl vo vysielaní televízie TA3 o 12:03. Fico to však v priamom prenose hovoril krátko po 11:00.

Najväčšie poníženie koaličného partnera

Podľa Matoviča je to unikátne svedectvo o tom, ako sa robí najvyššia politika na Slovensku. Ficovi a predsedovi koaličnej strany Most-Híd Bélovi Bugárovi podľa Matoviča Danko nestál ani za to, aby ho vopred o konaní premiéra oboznámili.

„Fico má už plán B. Inak by s Dankom takto nenarábal. Toto je najväčšie poníženie koaličného partnera, aké sa u nás kedy stalo. Vie, že na toto Danko nemôže reagovať inak ako odchodom z vlády, lebo takéto poníženie nedokáže zniesť,” povedal a vyzval Fica, aby odolal pokušeniu kupovania poslancov SNS.

Podľa lídra OĽaNO Fico a Bugár potrebujú do roku 2020 vládu udržať, keďže Slovensko má dovtedy vyčerpať eurofondy v miliónoch eur.

Vláda sa snažila prekryť kauzu

Podľa poslankyne NR SR za OĽaNO-NOVA Veroniky Remišovej Fico po intenzívnom tlaku opozície a verejnosti konečne urobil to, na čo ho dva mesiace vyzývali. “Vláda sa snažila prekryť kauzu s eurofondmi, ale naša snaha prináša prvé výsledky. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí začali hovoriť o korupcii, ktorá tu vládne,” povedala.

„OĽaNO už dva mesiace žiada, aby bol rezort školstva odňatý Slovenskej národnej strane, my nepotrebujeme ďalšiu bábku v rukách Danka,” povedala s tým, že ak rezort dostane iná strana, vyhli by sme sa takejto situácií a nestabilite krajiny. “Danko celej krajine ukázal, že nie je schopný riešiť problémy a komunikovať. Slovenská národná strana pod vedením Danka je to isté ako pod vedením Slotu,” uzavrela.