Fico podľa poslankyne Remišovej robí na Slovensku politiku spálenej zeme

BRATISLAVA 7. septembra (WebNoviny.sk) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) by odvolaný mal byť, teda lepšie povedané mal by odstúpiť, no nebude odvolaný ani neodstúpi. Povedala to vo svojom vystúpení počas mimoriadnej schôdze k odvolávaniu Richtera poslankyňa za hnutie OĽaNO-NOVA Veronika Remišová.

Richter odišiel z rokovacej sály

V rokovacej sále je okrem opozície len pár koaličných poslancov. Z rokovacej sály po svojom vystúpení odišiel aj minister Richter.

„Celá táto kauza a roztržka v koalícii sa začala škandálom s eurofondmi a obrovskou sumou, o ktorú, reálne hrozí, že prídeme. Andrej Danko sa urazil, prečo práve jeho minister by mal trpieť za škandál, keď škandály vyrábajú predsa všetci v tejto vláde. Pán minister Kaliňák, ktorý napriek dobe kešu a kontaktom s daňovým podvodníkom stále sedí na svojej stoličke, pán minister Richter, ktorý sa snažil zakryť mimoriadne odpudivé skutočnosti v jednom zo sociálnych zariadení, ale aj Robert Fico, ktorý spokojne býva naďalej u Ladislava Bašternáka, ktorý bol z daňových podvodoch nielen obvinený, ale dokonca vyjadril aj účinnú ľútosť, čím sa k podvodom v podstate priznal. Nečudujem sa Andrejovi Dankovi, že sa nahneval. Je mrzuté, keď maslo na hlave majú všetci, no potrestaný je len jeden,“ povedala Remišová. Podľa nej premiér Fico robí na Slovensku „politiku spálenej zeme“.

Koalícia ešte pár mesiacov vydrží

Remišová tvrdí, že Fico páli akékoľvek mantinely politickej slušnosti, ktoré sme sa po komunizme a mečiarizme snažili na Slovensku s námahou budovať.

„Páli snahu o očistu spoločnosti od korupčných návykov, ak ničím iným, tak tým, že sám býva u daňového podvodníka,“ uviedla s tým, že politika spálenej zeme znamená nechať Richtera na svojom poste, „hoci v tejto kauze ide o to najcennejšie čo máme, teda o ľudské životy“.

Podľa nej však táto vládna koalícia asi ešte pár mesiacov vydrží. Minister Richter odvolaný nebude. „S ministrom Richterom a jemu podobnými tu budeme musieť ešte chvíľu vydržať, no o to väčšiu nádej mám, že sa nám po voľbách podarí zostaviť vládu zmeny, ktorá bude Slovensko spravovať dobre, čestne a s úctou ku všetkým obyvateľov krajiny,“ uzavrela.