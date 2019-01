BRATISLAVA 8. januára (WebNoviny.sk) – Predseda strany Smer-SD Robert Fico ponúkol kandidatúru na prezidenta podpredsedovi Európskej komisie Marošovi Šefčovičovi. Miroslav Lajčák, ktorého Smer presviedčal do poslednej chvíle, pred pár dňami strane definitívne oznámil, že do súboja o prezidentský post nejde. Šefčovič ponuku neodmietol. Informáciu priniesol Denník N.

Záleží mi na budúcnosti Slovenska

„Vždy som robil maximum pre to, aby Slovensko vyniklo ako úspešná moderná krajina. Záleží mi na jeho budúcnosti, a preto je prirodzené, že s plnou vážnosťou som si vypočul aj ponuku kandidovať od strany Smer,“ potvrdil informáciu Denníku N Šefčovič s tým, že potrebuje istý čas na rozhodnutie.

Eurokomisár povedal, že sa na neho s návrhom kandidovať v poslednom období obrátilo „viacero osobností s tým, že Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý prispeje k celospoločenskému zmieru, ešte jasnejšiemu ukotveniu v rámci Európy a aj k ďalšiemu posilňovaniu jeho pozície vo svete“.

Mandát podpredsedu EK sa končí Šefčovičovi po voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré budú na konci mája. Minulý rok v septembri oznámil, že má záujem uchádzať sa o pozíciu lídra kandidátky socialistov v eurovoľbách, neskôr sa tejto ambície vzdal a podporil ďalšieho podpredsedu komisie Fransa Timmermansa.

O post má záujem Kotleba aj Bugár

Tohtoročné prezidentské voľby by sa mali uskutočniť v marci. Súčasný prezident Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019. Spomedzi doteraz známych kandidátov má podporu strán SaS a Spolu vedec Róbert Mistrík, Sme rodina postavila do súboja Milana Krajniaka, o post má záujem aj predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba.

Spomedzi koaličných strán je známy iba kandidát Mosta-Híd Béla Bugár. Kandidovať sa chystajú aj Zuzana Čaputová, František Mikloško, sudca Štefan Harabin, Radovan Znášik, analytici Juraj Zábojník a Eduard Chmelár, Róbert Švec zo Slovenského hnutia obrody aj podnikateľka Bohumila Tauchmanová. Kandidatúru ohlásila aj Gabriela Drobová.