Fico pozýva obvineného bývalého policajného prezidenta Gašpara do politiky (video)

Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico pozýva bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara do politiky. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii. Zdôraznil, že obvinenie Gašpara je nezmyselné, lebo je podľa jeho slov nevinný. „Je to človek, ktorý má čo povedať,“ doplnil.

Gašpar, exšéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško alebo bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer sú v rámci kauzy Očistec obvinení napríklad zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z korupčných trestných činov a z trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Senát 5T Najvyššieho súdu SR na neverejnom zasadnutí 4. novembra rozhodol, že bývalí policajní funkcionári pôjdu na slobodu. Senát zamietol ako nedôvodnú sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu z 26. októbra, ktorým bolo okrem iného rozhodnuté aj o zamietnutí návrhu prokurátora na predĺženie lehoty väzby stíhaných pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iných skutkov.