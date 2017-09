Fico predložil materiál proti Procházkovi, súdna rada bude môcť vyhlásiť nové voľby

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) – Vláda definitívne uzavrie otázku kandidatúry Radoslava Procházku na post sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu. Takmer pred rokom, 28. septembra, ho oficiálne podporili ako kandidáta SR na post dodatočného sudcu Slovenska.

Kandidatúru sprevádzala kritika

Teraz, potom čo ešte minulý rok poradný výbor jeho kandidatúru odmietol, opäť umožnia Súdnej rade SR vyhlásiť nové voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ.

V predloženom materiáli sa navrhuje zobrať na vedomie rozhodnutie Procházku, ktorý 18. júla oznámil späťvzatie súhlasu so svojou kandidatúrou. Tento krok Procházka odôvodnil pre Hospodárske noviny tým, že „nedávne voľby do Súdnej rady Slovenskej republiky a jej zásadná obmena sú vhodnou príležitosťou uzavrieť jednu nominačnú kapitolu a umožniť najvyššiemu orgánu sudcovskej legitimity, aby v novom zložení do predmetnej funkcie zvolil nového kandidáta“.

Súdnej rade sa v návrhu uznesenia odporúča predložiť vláde návrh kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Materiál predloží na rokovanie vlády premiér Fico.

Patakyová taktiež neprešla

Procházkovu kandidatúru vzhľadom na jeho politickú minulosť a chyby, ktorých sa dopustil, sprevádzala kritika. Nikto nespochybňoval jeho odbornú pripravenosť, ale spochybňoval sa jeho morálny kredit. Ozvali sa aj hlasy, ktoré prípadný post sudcu v Luxemburgu pre Procházku označili za ,trafiku´, ktorú mal dostať na základe politických dohôd. To však expolitik odmietol.

Ešte pred rozhodovaním poradného výboru sa Procházka rozhodol k 31. októbru vzdať poslaneckého mandátu v Národnej rade SR, aj členstva v strane Sieť, ktorú zakladal. Poradný výbor nakoniec odmietol Procházkovu kandidatúru, a to „vzhľadom na obavy o integrite kandidáta, ktoré podľa výboru neboli rozptýlené“.

Doteraz sa nestalo, aby kandidát na post sudcu Všeobecného súdu EÚ, ktorý nezískal podporu poradného výboru, prešiel v pléne zástupcov členských štátov. Podporu poradného výboru nezískala ani prvá naša kandidátka na post dodatočného sudcu Mária Patakyová, ktorá neprešla výberom v marci 2016 pre neznalosť francúzštiny, pracovného jazyka súdu.