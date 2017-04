Fico prezradil opatrenia, ktoré majú zlepšiť sociálnu situáciu ľudí

BRATISLAVA 29. apríla (WebNoviny.sk) – Základnou úlohou vlády je rýchlejšie približovanie životnej úrovne ľudí na Slovensku k priemeru krajín Európskej únie. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) v diskusnej rozhlasovej relácií RTVS Sobotné dialógy.

Dankova myšlienka mu je sympatická

V pondelok, 1. mája, plánuje v Nitre plánuje predstaviť opatrenia, ktoré majú pomôcť ľuďom zlepšiť svoju sociálnu situáciu. „Chceme viac zaplatiť za nočnú prácu,“ povedal. Rovnako chce, aby ľudia dostávali vyššie príplatky za prácu počas víkendov aj sviatkov. „Je dôležité, aby ľudia, ktorí sú ochotní za prácou cestovať viac ako 60 – 70 kilometrov, dostali viac peňazí,“ uviedol.

Pripomenul aj jeho ambíciu, aby sa minimálna mzda na Slovensku zvýšila na úroveň minimálne 500 eur do roku 2018. Podľa neho aj odporúčanie EÚ, aby štáty zaviedli osobitnú platenú dovolenku pre otcov aspoň desať dní po narodení dieťaťa. Myšlienka 13. platu, s ktorou prišiel jeho koaličný partner Andrej Danko (SNS), mu je sympatická.

O brexite

V relácií premiér hovoril aj o sobotňajšom summite 27 krajín EÚ v Bruseli, kde schvália usmernenia pre rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

„Verím, že britská premiérka Theresa May urobí, čo sľúbila a naši ľudia, ktorí vo Veľkej Británií žijú a pracujú, nebudú poškodení. Napriek tomu musíme byť veľmi opatrní, tento rozvod musí skončiť víťazstvom Únie,” povedal. „Akonáhle by Veľká Británia vyrokovala lepšie podmienky, tak by to bol veľmi zlý príklad pre ľudí, ktorí chcú z Únie odísť. Preto verím, že vyrokujeme také podmienky, ktoré budú pre nás lepšie ako pre Britániu. Inak to bude absolútna politická prehra,” dodal.

Otázkou podľa predsedu vlády je, či je Británia ochotná platiť do európskych fondov do roku 2020, ako je naplánovaný rozpočet EÚ. Pokiaľ by odmietla, EÚ bude musieť rozpočet zmeniť. „Chápem, že prispievatelia by sa nechceli skladať na to, čo by ešte mala platiť Británia,” dodal. Poznamenal, že 27 krajín EÚ je za spoločný postup v otázke Veľkej Británie. „Ak by sme rokovali individuálne, bilaterálne, mohla by si niektorá krajina vyrokovať lepšie pozície, čo nemôžeme akceptovať,” vysvetlil.

List starosom a primátorom

Premiér Fico sa v RTVS vyjadril aj o protikorupčnom pochode, ktorý v Bratislave zorganizovali študenti 18. apríla.

„Ľudia sú presvedčení, že všetko je spojené s úplatkami a nemôžem to ignorovať. O proteste sa môžeme baviť všelijako. Rešpektujem právo ľudí na Slovensku, aby sa zhromaždili a vyjadrili svoj názor. Cítim tlak verejnej mienky, aby sme prijímali ďalšie protikorupčné opatrenia. Poďme robiť všetko preto, aby ľudia vnímanie zmiernili,” povedal.

Zároveň uviedol, že napísal osobný list takmer 3000 starostom a primátorom, aby na korupciu upozorňovali, že vláda pracuje na zákone o oznamovateľoch korupcie a prijala opatrenia, pokiaľ ide o daňové úniky. „Venujem tejto téme primeranú pozornosť,” uviedol.

V súvislosti s korupciou opäť zdôraznil, že tak minister vnútra Robert Kaliňák, ako aj policajný prezident Tibor Gašpar majú jeho plnú dôveru. Aj vďaka nim je Slovensko veľmi bezpečnou krajinou. K slovám generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, že korupcia je aj na najvyšších miestach, uviedol, že ak Čižnár o niečom vie, môže konať.