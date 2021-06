Fico rozhodne, kedy pustí Pellegriniho k odvolávaniu Hegerovej vlády

Líder Hlasu Peter Pellegrini ohlásil zámer odvolať vládu Eduarda Hegera (OĽaNO), ale nevedno, kedy dostane od konkurenčného Smeru podpisy, aby takúto žiadosť mohol vôbec predložiť do parlamentu. Smer sa nikam neponáhľa.

Nie je tak úplne isté, či by sa odvolávanie vlády uskutočnilo ešte počas júnovej schôdze parlamentu. Pri návrhoch na odvolanie ministrov je Smer Roberta Fica oproti Hlasu vo výhode.

Sám si môže určiť, kedy je ten pravý čas. Hlasu nezostáva nič iné, len sa zmieriť s tým, že Smer bude mať pri týchto aktivitách v tomto volebnom období vždy navrch.

Klub Smeru má 26 poslancov a keď sa k nemu pridajú štyria nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu, má potrebných 30 podpisov. Nepotrebuje preto ani 11 podpisov poslancov Hlasu.

Treba ísť po celej vláde, nie po ministroch

Šéf Hlasu Pellegrini informoval, že idú „dozbierať“ podpisy na odvolanie celej vlády. Urobil tak niekoľko desiatok hodín po tom, čo dva dni bol v hlavnej úlohe Smer, ktorý viedol v parlamente ostrú diskusiu o návrhu odvolať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO).

„Tu už nemá zmysel ísť po jednotlivých ministroch, pretože táto vláda zlyháva úplne komplet všade vrátane vicepremiérov, vicepremiérky, jednotlivých ministrov. Neviem, či by sme dnes vedeli vypichnúť aspoň jeden rezort, kde by sme povedali, že to aspoň ako tak funguje,“ dôvodil Pellegrini.

Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini a predseda strany Smer-SD Robert Fico. Foto: archívne, SITA/Milo Fabian

Podľa neho vláda nevie riadiť krajinu a svoju existenciu dokazuje tým, že každý týždeň sa bude snažiť niekoho zatvoriť na základe výpovede ľudí, ktorých „na výpoveď najprv navedú“.

V tejto chvíli nie, mieni Jarjabek

Podpredseda poslaneckého klubu Smeru Dušan Jarjabek portálu Webnoviny.sk povedal, že poslanci Smeru sa pod iniciatívu Hlasu podpíšu, len teraz sa rokuje o termíne, kedy sa podá žiadosť o zvolanie mimoriadnej schôdze.

Na otázku, či sa tak stane ešte na aktuálnej júnovej schôdzi parlamentu, Jarjabek odpovedal, že nevie a že sú na to rôzne názory. Poukázal na to, že sú iní adepti na odvolanie z vlády. Ako príklad spomenul ministerku kultúry Natáliu Milanovú (OĽaNO).

Kedy by teda opozícia mohla odvolávať Hegerovu vládu?