Fico s Dankom a Bugárom sa dohodli, o koľko stúpnu platy poslancov

BRATISLAVA 5. decembra (WebNoviny.sk) – Platy ústavných činiteľov, ktorí mali doposiaľ zmrazené platy, stúpnu o euro mesačne. Oznámili to v utorok predstavitelia vládnych strán Robert Fico (Smer-SD), Andrej Danko (SNS) a Béla Bugár (Most-Híd).

Toto navýšenie uskutočnia cez novelu niektorého z daňových zákonov ešte na aktuálnej schôdzi. Začiatkom budúceho roka chcú priniesť systémové riešenie, ktoré upraví zvyšovanie platov, aby nedošlo k radikálnemu nárastu platov ústavných činiteľov.

Koaliční lídri si sadli za stôl

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v utorok povedal, že s koaličnými lídrami si sadli za stôl a dokázali si problémy, ktoré vznikli, vyjasniť a dohodli sa na platoch ústavných činiteľov.

„Stalo sa to, že dlhodobo sme boli opozíciou vodení v národnej rade za nos. Hovoril som, aby sa opozícia oboznámila s návrhom Antona Hrnka, mal to byť ústretový krok vládnej koalície, aby sme túto vážnu tému vyriešili. Na poslednú chvíľu nám bolo oznámené, že ústretovosť nebude,“ vyhlásil a uviedol, že poslanci za SaS, Sme rodina a OĽaNO prispeli k navyšovaniu platov.

„Preto sa ohradzujeme voči útokom voči našim poslancom,“ dodal. Priblížil, že vládne strany v budúcom polroku predstavia konečný návrh, podľa ktorého by boli ústavní činitelia odmeňovaní. „Vyzývam aj opozíciu, aby prispela k tomuto zákonu,“ uviedol Danko.

Podľa neho verejnosť má právo vedieť, akú mzdu majú ústavní činitelia a verejnosť by nemala byť šokovaná rapídnym nárastom týchto platov. „Sme proti skokovému nárastu. Na to treba systémové riešenie,“ uzavrel s tým, že navrhuje aj zdaňovanie europoslancov, lebo pri určitých mechanizmoch to je možné. „Budeme sa baviť aj o otázke zdaňovania niektorých výhod,“ uzavrel.

Fico hovorí o symbolickom navýšení

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v utorok vyhlásil, že medzi koaličnými partnermi došlo k dohode a medzi poslancov prišli s tým, že je zhoda na tom, že nemôžu uvoľniť proces zmrazovania platov tak, že využijú výpočet platov, ktorý bol zavedený pred niekoľkými rokmi.

Platy preto ponechajú na úrovni platu z roku 2011 a navýšia ich symbolicky o jedno euro. „Urobili sme to preto, aby sme otvorili diskusiu o tom, ako odstraňovať deformácie v platoch ústavných činiteľov a zástupcov štátu v rôznych akciových spoločnostiach a ústredných orgánoch štátnej správy,“ povedal Fico s tým, že to nebude jednoduchá práca, lebo musia nastaviť kritéria a koeficienty, od ktorých sa budu odvíjať platy zástupcov štátu.

Do konca roka poslanci predložia návrh jedného z daňových zákonov, podľa ktoré platy budú na úrovni platov z roka 2011 navýšené o jedno euro. „A začíname diskutovať o nových parametroch novej právnej úpravy do budúcnosti, ktorá nemôže kopírovať starú úpravu, lebo tie skoky v platoch boli enormné,“ povedal a dodal, že toto bude práca vládnej koalície.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár povedal, že principiálnym postojom vládna koalícia našla riešenie, ktoré vyhovuje očakávaniam občanov aj poslancov, ktorí chápu, že skokovité riešenie nemôžu pripustiť. Podľa neho treba nájsť riešenie, ktoré bude platné od 1. júla 2018. Má to byť komplexné riešenie, aby sa už nemuseli platy zmrazovať.