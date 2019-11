Komentár: Fico sa báť nemusí. Preferencie jeho prípadných koaličných partnerov budú rásť

Podpis dohody o neútočení niektorých opozičných strán predseda Smeru-SD Robert Fico nazval „sebaochrana pred sebadeštrukciou“. Predsedu najsilnejšej vládnej strany samotný akt podpísania dohody veľmi netrápiť nemusí, čo aj sám priznal. A to aj napriek dohode, že strany v pakte vylučujú akúkoľvek formu spolupráce so Smerom, SNS a ĽSNS. Podľa Andreja Kisku expremiér Fico cíti, že končí a má strach. Ale je to naozaj tak?

Fico obavy asi nemusí mať

Fico ale najlepšie vie, že volebná matematika to zatiaľ presvedčivo neukazuje. Ostatný prieskum agentúry Focus ukázal, že často spomínaná prípadná trojkoalícia Smer-SD, SNS a ĽSNS by v parlamente mohla mať 67 kresiel. Zatiaľ je to málo, ale možno nie za dlho.

Do hry pomaly vstupuje Štefan Harabin. Jeho tri percentá budú zrejme asi rásť a hneď tu môžeme mať presvedčivú štvorkoalíciu. Prípadné spojenie Mariána Kotlebu a Harabina môže tieto počty ešte posilniť, veď v prezidentských voľbách získali títo dvaja spolu 24,7 percenta hlasov.

Politológ Pavol Baboš na margo možnej spolupráce ĽSNS a Vlasti konštatoval, že obe strany by spojením získali viac, no nemyslí si, že by zopakovali výsledok z tohtoročných prezidentských volieb. „Výsledok z prezidentských volieb nie je možné čisto matematicky preniesť aj do parlamentných volieb,“ uviedol.

S jeho tvrdením možno súhlasiť. Lenže zopakovať ho Kotleba s Harabinom ani nemusia. Stačí im len niekoľko percent navyše a hranica 76 miest v zákonodarnom zbore môže byť zlomená.

Múdrejší budeme vo štvrtok. Možno

Zatiaľ si títo dvaja páni čo-to odkazujú iba cez sociálne siete. Jeden termín na ich vzájomné stretnutie už uplynul a po ňom aj druhý. Ale už je čas, aby konali, ak chcú uspieť. Že to nebude ľahké, ukázala už samotná hra o termín stretnutia, v ktorej každý chce mať primát.

Kotleba termín dvakrát navrhol, Harabin mlčal. Veď prečo by práve on nemal byť tým, čo bude diktovať podmienky? A preto zobral iniciatívu do vlastných rúk. Poznajúc Harabina a jeho potreby vládnuť, aj podmienky pre kandidátku budú neprimerané.

Z druhej strany členovia ĽSNS, ktorí takmer denne obchádzajú aj najmenšie slovenské okresy, sa právom môžu opýtať, či má niekto iný zožať plody ich práce. Veď tri percentá Harabina sú značne menej ako kotlebovských 10.

Práve osobná ješitnosť dvoch predsedov môže celú hru pokaziť. V takom prípade by už Fico skutočne mohol mať strach. Samozrejme, ak nemá ešte niečo v rukáve. Veď po predošlých voľbách Béla Bugár hovoril, že so Smerom a SNS do vlády nepôjde, ale „v záujme stability v krajine“, sa na takýto krok odhodlal. Zopakuje to znovu niekto iný? Musí však mať na zreteli, kde je teraz šéf Mostu-Híd a celá jeho strana.