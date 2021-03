Fico sa bojí o Slovensko, rekonštrukcia vlády nepomôže

Rekonštrukcia vlády nepomôže, keďže tá je vnútorne rozvrátená, a to tak personálne, ako aj vzťahovo. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda opozičnej strany Smer – Sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico.

„Nikoho netrápi, čo sa bude diať na Slovensku ďalšie tri mesiace po prípadnej výmene premiéra. Sme v strane smutní a bojíme sa toho, čo so Slovenskom bude. Vyzývame preto vládu, aby riešili situáciu so šírením pandémie a nie vzájomné roztržky,“ uviedol šéf Smeru-SD. Doplnil, že strana je pripravená vláde pomáhať, ak o to bude mať záujem a ak bude Smer-SD vidieť opodstatnenosť vládnych krokov.