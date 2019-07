Fico sa Druckera neobáva, Kiska ho nezaujíma a predčasné voľby zostanú podľa šéfa Smeru snom opozície

Na predčasné parlamentné voľby neexistujú podmienky. Uviedol to v pondelok na brífingu predseda vládneho Smeru-SD Robert Fico. Zdôraznil, že schopnosť koalície dohodnúť sa je zárukou, že predčasné voľby ostanú len nesplneným snom opozície a časti médií.

Fico zároveň povedal, že Smer už pracuje na stratégii volebnej kampane, založená má byť prevažne na sociálnom štáte a priamom kontakte s verejnosťou.

Drucker na to nemá

„Ja si myslím, že Smer má právo sa uchádzať o víťazstvo v nasledujúcich parlamentných voľbách,“ povedal Fico. Na otázku, či pre Smer nepredstavuje konkurenciu údajne chystaná strana exministra zdravotníctva Tomáša Druckera, Fico povedal, že ide o projekt, ktorého sa absolútne neobáva.

„Predstavte si pána Druckera, ako chodí po východnom Slovensku, po dedinách, ktoré majú 200 – 300 ľudí a láka tam voličov nejakými sociálnymi otázkami. On jednoducho na to nemá,“ vyhlásil Fico s tým, že Drucker je „typický kaviarenský liberálny politik.“

„Je to typ projektu, ktorý nás absolútne neohrozuje,“ povedal. Rovnako Fica podľa vlastných slov nezaujíma ani strana bývalého prezidenta Andreja Kisku. „Ak jeden z najväčších podvodníkov v histórii Slovenska si chce založiť vlastnú politickú stranu, tak to aj dopadne,“ povedal.

Veľkí si to zase rozdelia

Fico sa tiež vyjadril k summitu, na ktorom sa v Bruseli rozhoduje o nomináciách na vedúce posty v Európskej únii. Podľa vlastných slov nemá pochybnosti, že „veľkí si to zase rozdelia“.

„Bolo by obrovskou cťou pre Slovensko, keby sme mali na riadiacich pozíciách našich predstaviteľov,“ povedal Fico s tým, že má ale pocit, že „to dopadne ako obyčajne“.

„Je to zákulisné, je to nechutné. Tieto rokovačky sú také, ani by ste tam radšej nechceli byť,“ uviedol Fico s tým, že nakoniec sa na rozdelení postov pravdepodobne dohodnú veľké krajiny.