Fico sa pýta, kto sa ospravedlní Kaliňákovi za to, že sedel vo väzbe (video)

Celé trestné stíhanie a obvinenie v kauze Súmrak bolo od začiatku nezákonné, a všetko, čo sa mohlo porušiť, sa porušilo, či ide o hmotnoprávne alebo procesnoprávne ustanovenia.

Jasná úloha pre vyšetrovateľov

Uviedol to v utorok na tlačovej besede predseda strany Smer – sociálna demokracia Robert Fico po rozhodnutí Generálnej prokuratúry SR, ktorá zrušila obvinenie jemu, exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, bývalému prezidentovi Policajného zboru Tiborovi Gašparovi, ako aj nitrianskemu podnikateľovi Norbertovi Bödörovi.

„Prezidentka sa vo svojom prejave ohavne obula do opozície. Obvinila Smer, že prehlbuje nespokojnosť v spoločnosti. Smer vraj poukazuje na postupy vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, čo vraj spôsobuje v spoločnosti rozklad právneho štátu. Od mája tohto roku hovoríme, že je tu jasná úloha pre skupinu vyšetrovateľov, prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry a niektorých sudcov zlikvidovať opozíciu,“ povedal Fico

Protislovenské kroky prezidentky

Predseda Smeru sa spýtal, že kto sa dnes ospravedlní Kaliňákovi za to, že sedel vo väzbe a ďalším obvineným v tejto kauze.

„Robili voči nám neuveriteľné úkony, nerešpektovali naše práva,“ povedal Fico a dodal, že dnes sa dozvedáme, že je nezmyselné obviniť niekoho zo založenia zločineckej skupiny v prípade, že menuje do funkcie zo svojej pozície predsedu vlády svojich politických nominantov, pretože to patrí do kompetencie predsedu vlády.

Prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá v utorok v pléne parlamentu predniesla Správu o stave republiky, ich podľa Fica obvinila, že rozkladájú právny štát, „a potom príde generálny prokurátor a skonštatuje, že celé trestné stíhanie a obvinenie bolo od začiatku do konca nezákonné“.

„Odmietame, aby prezidentka obviňovala opozíciu. Vládna koalícia zodpovedá za vládnutie a nesie plnú zodpovednosť za výkon exekutívnych právomocí, ktoré vláda má z Ústavy SR. Nech sa prezidentka nečuduje, že ju po tom, čo sa dnes udialo, budeme mať ešte menej radi, ako sme ju mali doteraz. Budeme sa venovať každému jednému kroku, ktorý prezidentka bude robiť, pretože to, čo robí je protislovenské. Je to v mene cudzích záujmov,“ uzavrel Fico.