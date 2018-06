Fico si podľa Matoviča asi myslí, že zverejnením majetku kandidátov sa vyriešia problémy politiky

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) nemá problém, aby ten, kto chce ísť do politiky sa vzdal daňového i majetkového tajomstva. Ako povedal v piatok na tlačovej besede predseda hnutia Igor Matovič, nemalo by sa to však týkať len prezidentských kandidátov.

„Nech ľudia poznajú každého kandidáta, ktorý chce kandidovať do NR SR, vlády či na prezidenta. Podporujeme vzdanie sa, ale nielen prezidentskými kandidátmi. Premiér, ktorý šesť rokov býva v byte podvodníka, ohrozuje Slovensko a robí Slovensku hanbu,“ vyhlásil Matovič.

Ohrozenie Slovenska

Podľa Matoviča Fico si asi myslí, že SR najviac ohrozujú kandidáti na prezidenta, ktorí predtým podnikali a zverejnením ich majetkových priznaní budú vyriešené problémy slovenskej politiky.

„Slovenskú politiku však ohrozujú ľudia ako Fico a Robert Kaliňák, ktorí obchodujú s podvodníkmi. Roky berú od nich úplatky. Toto je skutočné ohrozenie. Táto Ficova hra je falošná. Fico je smiešny. Vždy vymyslí nejakú hlúposť, aby sa hovorilo o ňom a nie o Pellegrinim,“ dodal Matovič.

Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová upozornila, že v čase posledných prezidentských volieb platil ešte starý zákon. Dnes už musia ísť všetky peniaze pred voľbami cez transparentný účet. „Znamená to, že Smer schválil zlý zákon,“ konštatovala.

Sprísnené podmienky v prezidentských voľbách

Strana Smer-SD v septembri predloží návrh, ktorý sprísni podmienky pre každého, kto chce kandidovať na úrad prezidenta SR. Ako povedal dnes na tlačovej besede predseda Smeru-SD Robert Fico, do zákona o podmienkach volebného práva a jeho paragrafu 103 chce Smer zaradiť jedno nové písmeno.

„Do týchto podmienok chceme doplniť podmienku, že kandidát predloží predsedovi NR SR vlastnoručne podpísané vyhlásenie, že sa počas volebnej kampane vzdáva daňového tajomstva,“ povedal Fico. Smer-SD chce, aby sa daňové tajomstvo nevzťahovalo na troch najvyšších ústavných činiteľov. V tejto chvíli však uvažujú len o zmene pri prezidentských voľbách.