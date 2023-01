Fico si spomenul na ľudí po tom, ako mu začalo tiecť do topánok, tvrdí Matovič a mrzí ho rozhodnutie Sme rodina (video)

Vláda Roberta Fica (Smer-SD) v minulosti podľa Igora Matoviča (OĽaNO) stále hájila názor, že zvolení poslanci v Národnej rade SR sú tu od toho, aby rozhodovali. „Zrazu dnes Fico, keď vie, že mu tečie do topánok a vidí, že postupne začína podpora mafiánskeho spolku Smeru jeden a Smeru dva klesať medzi ľuďmi, si zrazu na tých ľudí spomenul,“ uviedol Matovič na stredajšej tlačovej besede po hlasovaní o novele ústavného zákona, v ktorom poslanci odsúhlasili, že volebné obdobie Národnej rady SR bude možné skrátiť uznesením.

Ochrana volebného systému

Predseda strany Smeru-SD Fico stále podľa Matoviča hovorí o tom, ako ľuďom koalícia berie moc. „V roku 2012 hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti počas vlády Roberta Fica predložilo návrh na úplne zrušenie kvóra pri referende. Ako hlasovali „smeráci“ a sám Fico? Všetci komplet proti. V roku 2017, 2018 a 2019 sme opäť predložili návrhy na zníženie kvóra, najprv, tuším, na 30 a potom dvakrát na 25 percent. Ani raz tento návrh nepodporili,“ objasnil líder OĽaNO.

Matovič ďalej uviedol, že je hrdý na „prepašovanie“ ochrany volebného systému do Ústavy SR. Smer-SD, Hlas-SD a Republika sa podľa neho dohodli, že po nasledujúcich voľbách zmenia volebný systém 76 poslancami.

Ústavná väčšina

„To, čo mali dohodnuté strany Smer-SD, Hlas-SD a hnutie Republika bude o to horšie a ťažšie realizovateľné. Samozrejme, už dnes vraveli, ako sa v parlamentných voľbách pokúsia získať ústavnú väčšinu, aby to zmenili, ale bude to o to náročnejšie,“ povedal šéf OĽaNO s tým, že po stredajšom hlasovaní sa im to už nepodarí.

„Som rád, pretože to je ochrana demokratických pravidiel. Keď niekto bude chcieť zmeniť volebný systém na Slovensku, bude musieť nájsť 90 hlasov v parlamente,“ doplnil.

Nepodporili Šeligov návrh

Matoviča zároveň mrzí, že poslanci Sme rodina nepodporili pozmeňujúci návrh k novele ústavného zákona od nezaradeného poslanca Juraja Šeligu (Za ľudí), ktorý mal ukotviť Špecializovaný trestný súd a Úrad špeciálnej prokuratúry v ústave.

„Mrzí nás to úplne rovnako, ako keď nepodporili zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku. Toto konanie hnutia Sme rodina ma najviac mrzí za posledné tri roky,“ dodal.