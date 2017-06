Fico: Slovensko musí v európskej integrácii patriť do A kategórie

BRATISLAVA 2. júna (WebNoviny.sk) – Vláda má mandát na to, aby Slovensko mohlo byť aktívnou súčasťou debaty o prehlbovaní v eurozóne. Dostala ho v piatok na zasadnutí Rady solidarity a rozvoja, informoval o tom premiér Robert Fico a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Fico uviedol, že Francúzsko a Nemecko zaradili novú rýchlosť a Slovensko musí urobiť všetko pre to, aby bolo s nimi v jednom klube. Či existujú v otázke hlbšej integrácie nejaké červené čiary, Fico zatiaľ povedať nevedel.

Zdôraznil ale, že vláda bude o návrhoch diskutovať s partnermi. Premiér zároveň vyjadril ľútosť, že na domácej pôde zatiaľ neexistuje konsenzus o zahranično-politickom smerovaní Slovenska.

„Veľké krajiny ako Nemecko a Francúzsko nasadili novú rýchlosť a my tam budeme, alebo nebudeme,“ vyhlásil premiér s tým, že treba, aby krajiny, ktoré majú spoločnú menu, sa ešte viac zbližovali. „Neviem teraz pomenovať červené čiary. Je ale veľmi správne, že chceme byť pri tvorbe návrhov. Ak budeme pri tom od samého začiatku, môžeme viac ovplyvniť to, čo sa bude diať,“ povedal premiér.

Fico bude rokovať aj o citlivých veciach

Predseda vlády pripustil, že sa bude rokovať aj o citlivých veciach, ako je napríklad európska minimálna mzda či harmonizácia daní. „Detaily môžu vyvolať rozdielne postoje, ale dôležité je, že sme pripravení sa baviť, rokovať,“ dodal.

„Slovensko nesmie v žiadnom prípade ignorovať, zanedbať procesy, ktoré sa teraz spustili, rôzne rozhodnutia, ktoré sa môžu objaviť, ktorých cieľom je prehĺbiť spoluprácu eurozóny,“ pokračoval premiér s tým, že Slovensko z integrácie vždy ťažilo a nesmie vypadnúť z jadra. Zároveň vyjadril ľútosť nad tým, že na domácej politickej scéne neexistuje konsenzus o zahranično-politickej orientácii Slovenska.

Ako vysvetlil, niektoré strany tvrdia, že je pre Slovensko nevýhodné byť v prvej lige, iné by dokonca chceli Úniu úplne opustiť. „Ak bude pán Sulík premiérom, prosím, nech ťahá túto krajinu do béčkovej kategórie, ja ju budem ťahať do A- kategórie,“ povedal na adresu predsedu SaS Richarda Sulíka, ktorý je zástancom toho, aby Slovensko nebolo v jadre EÚ, ale iba členskou krajinou.

Európska únia je na križovatke

Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák pripomenul, že Európska únia je na križovatke a debata o tom, ako by mala vyzerať architektúra EÚ po odchode Veľkej Británie je toho logickou súčasťou.

„Debata sa nás týka, sme účastníkmi či chceme alebo nie, keďže sme teraz v jadre,“ dodal minister s tým, že po dnešku má vláda silný mandát, ten ale ešte musí zadefinovať v určitých oblastiach – hospodárskej, ekonomickej, ale aj v oblasti bezpečnosti a obrany.

Lajčák s Ficom reagovali aj na slová nemeckej kancelárky Angely Merkelovej po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom po schôdzke lídrov NATO a G7.

Kancelárka uviedla, že Európa sa musí spoľahnúť sama na seba. Lajčák pripomenul, že Slovensko toto vyjadrenie víta a podporuje. Pripomenul, že v podobnom duchu sa doteraz niesli aj vyjadrenia Slovenska – že dochádza ku geopolitickým zmenám, USA prichádza o líderstvo, o ktoré sa hlásia Čína či Rusko a Európska únia nesmie tento čas „prespať“.

„Ak americký prezident hovorí ‘Amerika na prvom mieste’, EÚ musí hovoriť ‘Európa na prvom mieste’. Asi sme si zvykli príliš čakať na USA. Hoci je EÚ ekonomickým gigantom, ako politický hráč neexistuje. My chceme, aby bola Európa jedným z pólov multipolárneho sveta,“ vysvetlil Lajčák. Premiér zopakoval, že zvolenie Trumpa je príležitosť pre Európu a je iba na nás, ako to využijeme.