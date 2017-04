Fico: Slovensko sa bude musieť pozrieť na mimovládky. Na to, kto ich financuje a aké majú pozadie

BRUSEL 29. apríla (WebNoviny.sk) – Slovensko sa pravdepodobne bude musieť pozrieť na mimovládne organizácie, na to, kto ich financuje a aké majú pozadie. Vyhlásil to v sobotu premiér Robert Fico po summite v Bruseli.

„Myslím si dokonca, že tieto mimovládne organizácie všade tam, kde budú vystupovať a kde budú pôsobiť, budú musieť uvádzať, z akej krajiny dostávajú peniaze, kto stojí za nimi, aby sme vedeli, kto je kto, lebo potom zistíme, že sa tu organizujú nejaké stretnutia na uliciach a stoja za tým mimovládne organizácie zo zahraničia,“ povedal Fico.

Povedal to v súvislosti so zákonom o financovaní mimovládnych organizácií v Maďarsku, ktorý ohrozuje fungovanie Stredoeurópskej univerzity. Podľa maďarského zákona by niektoré mimovládky museli byť označené za zahraničných agentov. Podobný zákon platí v Rusku.

„Preto to, čo sa deje v Maďarsku, bude pravdepodobne témou, ktorá sa dotkne aj ostatných členských štátov EÚ a budeme sa musieť s touto otázkou transparentnosti pôsobenia mimovládnych organizácií vysporiadať,“ dodal premiér s tým, že nechce komentovať vnútorné veci ani Maďarska, ani ďalších krajín Visegrádskej štvorky.

Maďarský premiér Viktor Orbán sa v sobotu v Bruseli okrem summitu zúčastnil aj na zasadnutí frakcie ľudovcov. Prisľúbil im, že splní požiadavky Európskej komisie, medzi ktoré tiež patrí, aby nezatvoril Stredoeurópsku univerzitu financovanú americkým filantropom Georgeom Sorosom.