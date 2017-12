Fico slovne zaútočil na opozičných poslancov a vyhlásil, že Kaliňák patrí k najlepším ministrom

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 5. decembra (WebNoviny.sk) – Som v politike 25 rokov a poznal som všelijakých ministrov, ale Robert Kaliňák patrí k najschopnejším. Na pôde parlamentu to v rámci mimoriadnej schôdze o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra vyhlásil premiér Robert Fico.

Opozícia podľa neho zvolaním schôdze len vytĺka politický kapitál. „Na konci dňa sa vždy ukáže, že informácie, ktoré ponúka opozícia, sú nepravdivé,“ uviedol premiér s tým, že opozícia sa tretím vyslovovaním nedôvery Kaliňákovi v priebehu jedného volebného obdobia pokúša o svetový rekord.

Fico vyzdvihol zásluhy Kaliňáka

Pod ministrom vnútra podľa Fica pracuje 51-tisíc ľudí. „Pokakali by ste sa z toho, keby ste mali riadiť také množstvo ľudí,“ povedal predkladateľovi návrhu na vyslovenie nedôvery Jozefovi Rajtárovi (SaS). Ministrovi vnútra môžu byť podľa predsedu vlády opoziční poslanci vďační napríklad za naše členstvo v schengene.

Tiež vyzdvihol jeho zásluhy pri reforme verejnej správy, prezbrojovaní polície, obnove vládnej letky, rozvoji dobrovoľného hasičstva alebo zvýšenie bezpečnosti na cestách.

Fico zároveň kritizoval „posadnutosť“ ministrom vnútra, ktorou podľa neho trpí opozícia, médiá a aj prezident republiky. „Očierňovanie má niekedy rozsah, ktorý je neakceptovateľný,“ povedal premiér s tým, že opozícia sa k tomuto uchyľuje, pretože nemôže vláde vyčítať nič z ekonomickej oblasti.

Premiér sa obul do Matoviča aj Kollára

„Existuje biblické ‘kto ste bez viny, hoďte kameňom’,“ vyhlásil Fico s tým, že medzi predkladateľmi návrhu na vyslovenie nedôvery Kaliňákovi patrí napríklad poslanec Ľubomír Galko, ktorý ako minister obrany odpočúval novinárov a aj vlastné sekretárky.

Rajtárovi zase pripomenul obvinenie voči jeho asistentovi Filipovi R. Pri Igorovi Matovičovi poukázal zase na vyšetrovanie jeho daňových záležitostí a Borisovi Kollárovi údajné styky s mafiou a mladými dievčatami.

Opozičné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina chcú odvolať ministra Kaliňáka pre viaceré kauzy, ktoré mu pripisujú. Pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísalo asi 40 poslancov.

„Ak ho necháme na svojom mieste do konca volebného obdobia, je to na encyklopédiu. Bašternák, obchodovanie B. A. Haus, korekcie 25,7 milióna eur za čerpanie eurofondov,“ uviedol dôvody poslanec Rajtár. Druhou stránkou, prečo ho chcú odvolávať, je podľa opozície aj to, že Kaliňák nevie vysvetliť pôvod svojho majetku.