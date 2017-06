Fico: Sme za solidaritu, ale nechceme si nechať diktovať, ako má vyzerať

BRUSEL 22. júna (Webnoviny.sk) – Štvrtkové zasadnutie Európskej rady v Bruseli by malo byť podľa premiéra Roberta Fica konštruktívne. Hlavnými témami budú pritom bezpečnosť – vonkajšia aj vnútorná a premiérov a prezidentov čaká v noci diskusia o nastavení kritérií, podľa ktorých sa presídlia zo Spojeného kráľovstva do Európskej únie.

Slovensko, ktoré má záujem o Európsku agentúru pre lieky a liečivá, zastáva názor, že agentúry by mali získať krajiny, ktoré agentúru ešte na svojom území nemajú. Fico pripustil, že diskusiám v EÚ dominuje téma spoločnej obrany, okolo ktorej sa podľa neho môže formovať jadro. Vyplýva to zo slov premiéra Roberta Fica pre novinárov počas letu do Bruselu.

Zintenzívni sa debata o migrácii

„Pripravenosť krajín preukázať určitú mieru vojenskej spôsobilosti môže byť prvým základom na vytváranie jadra. My nie sme proti diskusiám o európskej armáde, ale to by vyžadovalo otvárať európske zmluvy. My už dnes máme v zmluvách iniciatívu, ktorá je vlastne posilnená spolupráca v oblasti armády. Krajiny pravdepodobne do konca roka budú musieť povedať, či majú o to záujem a akou formou chcú do toho prispieť. Práve vonkajšia bezpečnosť môže byť prvým pilierom integrácie krajín, ktoré sa budú integrovať okolo eura,“ povedal Fico.

Pokiaľ ide o európske jadro, Fico tvrdí, že silné krajiny, ktoré majú euro, ako Francúzsko a Nemecko, budú chcieť urobiť všetko preto, aby zmenili euro z politického projektu na skutočný ekonomický projekt. „To bude vyžadovať veľmi hlbokú integráciu, to je to jadro. Aj Francúzi aj Nemci budú prichádzať s návrhmi, na ktoré budeme musieť reagovať. Pravdepodobne sa zintenzívni debata o migrácii, ale tu je naša pozícia jasná. Sme za solidaritu, chceme dať viac peňazí, ľudí, techniky, ale nechceme, aby nám niekto hovoril, ako tá solidarita má vyzerať,“ pokračoval Fico ďalej o téme summitu.

Ako dodal, po nemeckých parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať v septembri, očakáva tornádo. „Ak hovorím o tornáde, hovorím o tom, že sa uvoľnia ruky, či už Angele Merkelovej alebo jej oponentovi Martinovi Schulzovi, lebo už nebudú v predvolebnej kampani. Ten motor sa naštartuje. My tam budeme, alebo nebudeme. Buď chceme mať v rukách vidličku a nôž a byť za tým stolom, alebo byť tá porcia na tom tanieri,“ vyhlásil premiér.

Musíme urobiť kroky na ochranu eura

Fico si takisto myslí, že Slovensko sa jednoducho musí zaujímať o ochranu svojej meny. „Našou menou je euro. To je odpoveď ľuďom na Slovensku, ktorí hovoria, aké jadro a načo. Musíme urobiť kroky na ochranu našej meny. Aby tí, čo majú 20 – 30 rokov a šetria si na dôchodok, aby ho v eurách dostávali. Aby to bola skutočná svetová mena, ktorá možno nahradí iné univerzálne meny,“ dodal šéf slovenskej vlády pred summitom.

Okrem toho lídri budú dnes večer schvaľovať procedúru, ako sa budú rozdeľovať agentúry, ktoré sú dnes v Spojenom kráľovstve. Ide o bankovú agentúru a agentúru pre lieky, o ktorú Slovensko prejavilo záujem. „Nebudeme rozhodovať, ktorá krajina dostane agentúru, budeme rozhodovať len o pravidlách súťaže. Ak to bude férová súťaž, ja budem rešpektovať, kto to vyhrá,“ povedal Fico s tým, že výhodou môže byť, že Slovensko ešte žiadnu agentúru nemá.

V piatok pred začiatkom druhého dňa summitu premiérov krajín Visegrádskej štvorky čaká stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.