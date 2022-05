Fico spája referendum o predčasných voľbách s voľbami do samosprávy, ušetrili by sa peniaze a urýchlil odchod „zloby“

Referendum o predčasných voľbách by sa mohlo konať v ten istý deň ako komunálne a regionálne voľby. Ušetrili by sme obrovské množstvo peňazí, ale najmä by sme urýchlili odchod vládnej neschopnosti a zloby.

Vyhlásil to predseda strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.

Predstavia jedinú otázku

„Vieme, že zorganizovať referendum o predčasných voľbách pri prezidentke Čaputovej, ktorá je súčasťou vládnej koalície, bude extrémne ťažké. Už nám to raz ukázala, keď zmarila referendum, a to ho žiadalo viac ako 600-tisíc ľudí.“ povedal Fico.

Pokračoval, že vo štvrtok 2. júna na predsedníctve v Banskej Bystrici strana predstaví jedinú otázku o predčasných voľbách a obráti sa s ňou na všetkých, ktorí si želajú na Slovensku demokratickú zmenu a lepšie vládnutie.

„Naša iniciatíva nie je časovo náhodná. Ak by sme spoločne vyzbierali potrebných 350-tisíc podpisov za referendum a predložili ich prezidentke Čaputovej do konca júla 2022, prezidentka musí vyhlásiť referendum do konca augusta a vykonať sa musí v nasledujúcich 90-tich dňoch. Ak sa prezidentka rozhodne byť nadstranícka, a nie súčasťou koalície, ako to je doteraz, referendum o predčasných voľbách by sa mohlo konať v ten istý deň ako komunálne a regionálne voľby,“ priblížil Fico.

Referendum a americké záujmy

Predseda Smeru-SD povedal, že všetko má v rukách prezidentka. „Referendum o predčasných voľbách, ktoré nie je v súlade s americkými záujmami na Slovensku, vie prezidentka zmariť. A podľa mňa sa o to aj pokúsi. Je preto na nás všetkých, aby sme jej jasne vysvetlili, že jej úlohou je zastupovať záujmy Slovenska, ktoré rýchle nové voľby potrebuje ako soľ,“ dodal.

Opozícia vlani vyzbierala takmer 600-tisíc podpisov za referendum o predčasných voľbách. Ústavný súd po tom, čo sa naň obrátila prezidentka Zuzana Čaputová, rozhodol, že referendová otázka o predčasných voľbách nie je v súlade s ústavou.

Následne hlava štátu oznámila, že referendum o skrátení volebného obdobia vyhlási, ak parlament v tejto veci zmení ústavu a požiada o jeho vyhlásenie.