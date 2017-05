Fico: Bezpečnosť Európanov sa stala témou číslo jeden

PRAHA 23. mája (WebNoviny.sk) – Bezpečnosť Európanov sa stala témou číslo jeden. Ako ďalej povedal na utorňajšej tlačovej besede v Prahe slovenský premiér Robert Fico, bezpečnosť a ochrana ľudí v Európe pred teroristickými útokmi sa stáva absolútnou prioritou európskych štruktúr.

„Jedno je isté. Toto sa stáva najvýznamnejšou témou všetkých európskych a svetových politikov. Niekedy máme problém v rámci EÚ formulovať priority, to čo chceme ponúknuť európskej verejnosti, to čo by malo Európanov ťahať k európanstvu. Dnes je nepochybné, že na mieste číslo jedna nemôže byť nezamestnanosť, sociálne otázky, nemôže byť klíma. Na prvom mieste musí byť bezpečnosť ľudí, ktorí žijú v európskom priestore,“ povedal Fico.

Slovenský premiér Robert Fico sa v utorok zúčastnil v Prahe na dvanástom ročníku Európskeho jadrového fóra (ENEF).