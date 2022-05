Fico uvažuje, že bude opäť volať ľudí do ulíc. Čo iné môže Smer-SD ponúknuť ľuďom, pýta sa

Musíme uvažovať o tom, že budeme opäť volať ľudí do ulíc. Čo iné môžeme ponúknuť ľuďom? Na tlačovej konferencií to v stredu vyhlásil predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico.

Podľa neho sa ľudia nenajedia z toho, že Smer-SD robí tlačovky alebo dáva návrhy na ústavný súd a v Národnej rade SR. Ľudia sa podľa neho najedia len vtedy, keď dôjde k zmene politickej garnitúry na Slovensku. „Ľudia vás fakt čapicami vyženú preč,“ odkázal vládnej koalícii.

Parlament sa stretáva ako holubník

Šéf Smeru-SD kritizoval, že parlament v stredu predčasne skončil rokovanie a zíde sa na budúci týždeň vo štvrtok.

„Mali sme asi rokovať o plyne, o iných veciach, ktoré sú dôležité,“ hovoril Fico. Podľa neho dochádza k rozkladu parlamentarizmu nevídaného rozmeru a parlament sa stretáva ako holubník. Spýtal sa, čo bráni vláde povedať, že zastropuje ceny benzínu a nafty alebo zníži DPH na základné potraviny. Odpovedal si, že v tom bráni „hlúposť a arogancia“.

Prvý na rane je teraz Sulík

Fico povedal, že už ani nevie, ktorý minister by sa mal prvý odvolávať v parlamente. Myslí si, že by to mal byť minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Podľa Fica kašle na povinnosti a „vysmieva sa s extravagantnými osobnôstkami“ z Nemecka, čím mal na mysli manželov Geissenovcov a ich šou.