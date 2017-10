Fico vedel o Kiskovej kauze vopred. Mal by odstúpiť, zaznelo v diskusii

BRATISLAVA 1. októbra (WebNoviny.sk) – Prezidentovi Andrejovi Kiskovi je ľúto, ak v súvislosti s jeho daňovou kauzou niekoho sklamal. V súčasnosti by tak už kampaň neriadil, vtedy však bol presvedčený, že právnik aj účtovníci vo firme KTAG konali správne.

Prezident v relácii O 5 minút 12 na RTVS pripomenul, že keď daňový úrad prišiel na chyby v účtovníctve, jeho firma sumu doplatila. Vyhlásil, že ako prezident, ktorý sa zastáva občanov, poukazuje na zneužívanie štátnej moci, pichá do osieho hniezda. Kto konkrétne ale za únikom dokumentov stojí, povedať nevie.

Špinavá hra

Táto „organizovaná špinavá hra“, ktorá sa voči nemu teraz deje, v ňom posilňuje vieru a chuť bojovať za Slovensko ešte viac. Teraz veľmi intenzívne diskutuje, akou formou pomáhať bude, teda, či bude opätovne kandidovať na post prezidenta. Kiska už v minulosti vylúčil, že by chcel kandidovať do NR SR a tento sľub pripomenul aj v súčasnosti. Analytici Eduard Chmelár a Zuzana Wienk ale tvrdia, že Kiska túto kauzu nezvláda dobre, verejnosti podľa nich chýbajú základné informácie.

Podľa Chmelára by mal Kiska voči sebe vyvodiť osobnú zodpovednosť, Wienk informovala o tom, že premiér Robert Fico informáciami o tejto kauze disponoval už začiatkom augusta, teda predtým, ako anonym poslal médiám citlivé a zákonom chránené informácie. Podľa riaditeľky Aliancie Fair-play Wienk spomenul tieto informácie Fico na stretnutí k zákonu o oznamovateľoch korupcie.

Nemôže ísť do detailov

Rozhovor s prezidentom bol prednahrávaný.

Kiska trvá na tom, že je bežným javom, keď daňová kontrola povie, že niektoré veci nemali byť zaúčtované v nákladoch. Pripomenul, že rozdiel 27-tisíc eur firma doplatila. Odmietol podobnosť s kauzou Bašternák. „Bašternák, to sú milióny v kufríkoch, fiktívne prevody,“ povedal prezident. Zároveň potvrdil, že účtovníctvo firmy KTAG idú kontrolovať aj za rok 2013 a takisto potvrdil, že vyšetrujú prípad, keď nejaká osoba zbierala od ľudí peniaze v Kiskovom mene. Keďže prebieha vyšetrovanie, Kiska nemôže ísť do detailov, ale informuje o tom pre istotu sám a dopredu.

Úniky sa dejú

„Prekážam im, poukazujem na zneužívanie štátnej moci,“ vyhlásil Kiska s tým, že pichá do osieho hniezda. Hlava štátu tvrdí, že keď unikli informácie o Igorovi Matovičovi, predvolal si prezidenta Finančnej správy Františka Imreczeho. Ten mu sľúbil, že podobné úniky informácií, ktoré majú byť chránené štátom, sa nezopakujú, keďže majú nový systém. Takisto si predvolal mnohých iných ministrov či verejných funkcionárov, keď mali problémy, napríklad aj v súvislosti s prípadom Čistý deň či streľba na študentov. Myslí si, že tieto úniky sa dejú, aby sa oslabila dôveryhodnosť prezidenta.

„Čakám, že sa pomenuje, kto za tým stojí,“ povedal Kiska a pýtal sa, ako sa asi cítia desaťtisíce živnostníkov a malých podnikateľov, keď sa na prezidenta vyťahujú zákonom chránené informácie a aký dôvod asi majú mladí tu ostať, keď vidia, ako tu nefunguje právny štát. O tom, či je Slovensko mafiánskym štátom, podľa Kisku rozhodne skutočná, nie deklarovaná, voľa politikov bojovať proti korupcii.

Kiska kauzu nezvláda

Na otázku, či pre túto udalosť zmení svoj postoj a prejde do straníckej politiky, Kiska pripomenul, že už dal sľub, že sa nebude kandidovať do NR SR a uchádzať sa o post premiéra. „Svoj sľub som dal, že do aktívnej, exekutívnej politiky nebudem vchádzať. To, ako budem pomáhať tejto spoločnosti, o tom teraz veľmi intenzívne uvažujeme. Do volieb je rok a pol, stále patrím k politikom s vysokou dôveryhodnosťou. Určite budem pomáhať, musíme vymyslieť ako,“ povedal Kiska s tým, že to, čo sa teraz deje, v ňom posilňuje vieru a chuť bojovať ešte viac. „Ak sa toto deje voči prezidentovi, tak naša spoločnosť nie je v poriadku,“ dodal Kiska s tým, že takéto veci spôsobujú stratu dôvery ľudí vo fungujúci štát.

Analytik Eduard Chmelár a riaditeľka Aliancie Fair-Play Zuzana Wienk následne v relácii povedali, že Kiska kauzu nezvláda a verejnosť chýbajú základné informácie. „Prezident má len jednu dôveryhodnosť a tá je dôležitou súčasťou jeho mandátu. Konšpiráciám sa darí vtedy, keď sú fakty zahmlievané,“ povedala Wienk. Rozumie však tomu, že prezident nemôže zverejniť všetky zmluvy jeho partnerov. Takisto pripustila, že každý robí chyby, ale dôležité je vedieť ich vysvetliť. Poukázala na to, že nevieme, či dokumenty, ktoré médiá dostali, sú kompletné a s akým úmyslom ich poslali.

Prezident musí byť kontrolovaný

Podľa Chmelára z tejto kauzy vyplýva ponaučenie, že aj prezident musí byť kontrolovaný. Myslí si, že to, čo sa deje, polarizuje spoločnosť, keďže jedna časť by mu chcela odpustiť všetko a druhá ho zase zbytočne démonizuje. Je ale presvedčený o tom, že chyby v účtovníctve neboli náhodné, ale úmyselné. Poukázal aj na fakt, že v zahraničí, napríklad Nemecku, prezidenti odstúpili za oveľa menšie priestupky.

„Očakával by som, že sa k tomu postaví priamo. Toto sa dá porovnať s Babišom (Andrej Babiš, šéf českého ANO, pozn. SITA), obviňovať všetkých naokolo, hovoriť, že sa mu chcú mstiť, lebo sa zastáva občanov. Toto považujem za slabošské,“ povedal Chmelár. Takisto pripomenul, že zodpovednosť voči sebe vyvodila na Slovensku Iveta Radičová, keď v parlamente zahlasovala za svoju kolegyňu. „Povedal by som, že takéto gestá pôsobia na spoločnosť ozdravujúco,“ dodal Chmelár s tým, že ak si chce Kiska zachovať image bojovníka za čistejšiu politiku, nemá iné východisko.

Politický boj

„Myslím si, že pre túto krajinu systémové zneužívanie informácií na politický boj je zničujúce, pre krajinu, aj pre právo. V tejto súvislosti musím povedať, že pred mesiacom a pol som sa zúčastnila na rokovaní pracovnej skupiny na Úrade vlády, ktorá sa týkala ochrany oznamovateľov korupcie. Pán premiér na tejto skupine vyjadril nesúhlas s tým, aby šéfa úradu menoval prezident. Uviedol dôvody, že nepovažuje prezidenta za dôveryhodnú osobu, pretože spolu s jeho bratom sú daňovými podvodníkmi a pán prezident sa pokúšal vybaviť nejakú protekciu o prokurátora. Viac si nepamätám, ale tieto informácie si pamätám presne. Vtedy som ich považovala za názory pána premiéra, pretože sme ako verejnosť nepoznali žiadne iné podrobnosti, ale v momente, keď táto kauza prepukla, som si veľmi jasne uvedomila, že pán premiér hovoril o tom prípade, a že už začiatkom augusta disponoval informáciami o tomto prípade,“ vyhlásila Wienk s tým, že vystúpila z pracovnej skupiny k tomuto zákonu.

Ako šéfka Aliancie Fair-play dodala, aj premiér by mal odpovedať na otázky, odkiaľ tieto informácie mal, prečo ich zverejnil na takomto rokovaní a či to bol jediný priestor, na ktorom ich zverejnil.

Fico zneužíva informácie

„Toto počujem prvýkrát, ale neprekvapuje ma skutočnosť, že Robert Fico narába s takými informáciami a zneužíva ich. Prípad Igora Matoviča je z toho istého súdka. Myslím, že každému je jasné, že ten motív, prečo toto vytiahli na prezidenta, bol politický,“ zareagoval Chmelár s tým, že zneužívanie takýchto vecí sa stalo „subkultúrou“. Zopakoval však, že Kiska by najprv by prezident musel urobiť krok, ktorým sa kauza skončí a môžeme riešiť únik daňových dokumentov. „Demisia je jediný spôsob, ako sa prezident môže očistiť v očiach verejnosti,“ domnieva sa analytik. Zároveň varuje pred tým, aby spoločnosť niekoho – či arcibiskupa, športovca, alebo politika, zbytočne neidealizovala.

O otázke, či je Slovensko mafiánsky štát, sa podľa Wienk nerozhoduje teraz. „Sme krajina v rozklade a ak chceme udržať základy právneho štátu a demokraciu, musíme byť prísni na politikov. V tomto prípade prezidentovi neprislúcha hovoriť, či sme alebo nie sme mafiánska krajina. Primárne musí vysvetliť svoj problém. Ale tá otázka, či sme mafiánsky štát je na mieste a je tu dlhodobo na mieste,“ dodala Wienk. Pripomenula, že existujú aj iné, oveľa vážnejšie podozrenia, ktoré sa týkajú premiéra a ministra vnútra Roberta Kaliňáka.