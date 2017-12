Aktualizované: Fico verí, že Kiska skončí s porušovaním ústavy a vyberie nových sudcov

Vstup do galérie TU!

aktualizované 6. decembra, 16:14

BRATISLAVA 6. decembra (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska musí konať na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR a vybrať troch nových ústavných sudcov. Ak nie, na rade by mala byť Národná rada SR, ktorá by mala konať pre nečinnosť prezidenta a porušovanie ústavy. Vyhlásil to v stredu na tlačovej besede premiér Robert Fico, ktorý však zdôraznil, že nechce žiadne žaloby voči hlave štátu.

Verí, že prezident skončí s porušovaním ústavy, čo sa dialo dlhý čas. Prezident nie je nadústavný orgán, musí rešpektovať rozhodnutia súdov tak, ako každý iný občan, podčiarkol Fico. Dodal, že Ústavný súd SR je vážne poškodený tým, že mu chýbajú traja sudcovia. Zároveň zdôraznil, že kým prezident nebude rešpektovať ústavu, nebudeme sa zaoberať novým výberom sudcov ÚS SR.

Premiér ďalej pripomenul, že Kiska ako kandidát na prezidenta súhlasil s obžalobou na Ivana Gašparoviča, keď porušil ústavne práva kandidáta Jozefa Čentéša na generálneho prokurátora. Rovnako pripomenul, že žalobu v Národnej rade SR vtedy čítal šéf liberálov Richard Sulík.

Spýtal sa preto, či aj teraz tak bude konať. „Treba si dobre pripomenúť, kto, čo, kedy povedal a ako sa správal,“ dodal Fico. Kisku zároveň obvinil z toho, že nedodržal slovo. Povedal, že jedného z dvojice kandidátov Mamojka – Laššáková vymenuje, dodal Fico.