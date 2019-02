Fico vyhlásil, že v ďalšej voľbe sa nebude uchádzať o post ústavného sudcu

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) – Predseda vládnej strany Smer-SD Robert Fico sa nebude uchádzať o post ústavného sudcu v opakovanej voľbe, ktorá sa uskutoční na marcovej schôdzi Národnej rady SR.

„Ja sa volieb nezúčastním, ale nevylučujem, že o 12 rokov sa tu znova ukážem,“ vyhlásil Fico.

Ako uviedol, nechce ani pri tajnej voľbe vyvolávať podozrenia, že idú niečo ovplyvňovať. Podľa neho môžeme očakávať aj odliv kandidátov, ktorí sa zúčastnili na februárovej voľbe a zároveň je možné, že príde nová skupina kandidátov, ktorí sa do 5. marca prihlásia.

Rovnaký názor na tajnú voľbu

Fico v utorok zdôraznil, že všetci členovia predsedníctva Smeru-SD majú úplne rovnaký názor na nevyhnutnosť tajnej voľby. „Predseda vlády sa nemohol zúčastniť, lebo je na zahraničnej pracovnej ceste. Aj on je za tajnú voľbu,“ uviedol Fico.

Je presvedčený, že tajná voľba je najväčší výdobytok demokracie a podľa toho sa aj pri verejnej voľbe minulý týždeň správali, keď odovzdali prázdne hlasovacie lístky v parlamente.

„Chcem potvrdiť, že vítame postoje koaličných partnerov, ktorí verejne prehlásili, že sú ochotní hovoriť o tajnej voľbe,“ povedal a dodal, že to dáva predpoklad, aby v marci zvolili príslušný počet kandidátov, z ktorých bude môcť prezident Andrej Kiska vybrať potrebný počet ústavných sudcov. „Máme vôľu voliť, ale z požiadavky na tajnú voľbu neustúpime,“ dodal. „Máme záujem na tom, aby boli ústavní sudcovia zvolení,“ podotkol Fico.

Budú voliť 18 kandidátov

Po tom, ako poslanci NR SR v dvoch kolách vo februári nezvolili žiadnych kandidátov na ústavných sudcov, predseda NR SR Andrej Danko informoval o novej voľbe, ktorá sa uskutoční na marcovej schôdzi parlamentu. Schôdza sa začína 26. marca.

Oprávnené inštitúcie môžu predkladať návrhy na kandidátov do 5. marca do 16:00. Verejné vypočúvanie kandidátov na post ústavných sudcov je naplánované opäť na tri dni, od 21. do 23. marca vrátane soboty. Informoval o tom na sociálnej sieti člen ústavnoprávneho výboru a poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál (SaS).

Následne bude na marcovej schôdzi parlament opätovne voliť 18 kandidátov, z ktorých vyberie prezident polovicu. Ústavný súd SR je od soboty 16. februára paralyzovaný, keď na ňom zostali pôsobiť iba štyria sudcovia. Rozvrh práce je tak stanovený iba na jeden funkčný trojčlenný senát.