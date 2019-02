Fico vytiahol na Kisku listinu, ktorá má dokazovať, že o nákladoch za kampaň zavádzal

BRATISLAVA 26. februára (WebNoviny.sk) – Predseda Smeru-SD Robert Fico je pripravený na verejnú diskusiu s prezidentom Andrejom Kiskom, ktorá by sa týkala kampane z roku 2014 a nákladov vynaložených na vtedajšie prezidentské voľby.

Fico to povedal v utorok na tlačovej besede. „Ak nemá prezident čo skrývať, mal by do tejto diskusie priniesť všetky daňové dokumenty,“ povedal Fico.

Listina predložená ministerstvu

Podľa Fica však prezident v oblasti nákladov na prezidentskú kampaň z roku 2014 zavádza, čo dokazuje listina, ktorú v apríli 2014 predložil ministerstvu financií. Podľa nej na kampaň minul 250 000 eur. Neskôr si však vypýtal vratku DPH v hodnote 150 000 eur, preto podľa Fica musel na kampaň minúť viac.

„Voľby v roku 2014 neboli férové,“ skonštatoval Fico s tým, že za prekročený limit finančných prostriedkov prezidentova firma KTAG ešte aj pýtala vratky DPH. Tiež pripomenul, že následne v roku 2017, keď vyšla vec najavo, spravila firma prezidenta 17 opravných daňových priznaní za roky 2013 a 2014.

Fico doplnil, že on sám nikoho nesúdi a ani neposiela do väzenia, pretože rešpektuje prezumpciu neviny. Prezident sa však svojimi výrokmi o tom, aký trest mu hrozí, do väzenia posiela sám.

Typický spôsob Kiskovej obrany

Pokiaľ ide o údajné vydieranie prezidenta z jeho strany, Fico zdôraznil, že toto je typický spôsob Kiskovej obrany, keď sa mu na niečo príde. Trestné oznámenie za ohováranie na neho však neplánuje podať.

Tiež uviedol, že je okamžite pripravený vypovedať pred orgánmi činnými v trestnom konaní. „Čakám len na dátum,“ povedal Fico s tým, že je absurdné tvrdiť, že by on mohol ovplyvniť orgány, aby obvinili konateľa KTAG, čo potvrdila polícia aj prokuratúra.

„Je naivné a smiešne, že by čakali na príkaz predsedu politickej strany,“ skonštatoval. Tiež sa opýtal, prečo, ak bol prezident na stretnutí s ním vydieraný, nešiel automaticky na políciu. Dodal, že otázkou tiež je, či by samotný prezident nemal byť vypočutý pre ovplyvňovanie orgánov činných v trestnom konaní, keďže sa viackrát na generálnej prokuratúre pýtal na svoju kauzu.