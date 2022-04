Fico vyzval vládu a prezidentku „nech sa zaradia do múdrych krajín Európskej únie, nie sprostých“

Slovensko sa ešte môže podľa predsedu strany Smer – sociálna demokracia Roberta Fica zaradiť medzi múdre krajiny Európskej únie (EÚ). Na to by sme však podľa neho museli mať inú vládu a hlavu štátu.

Informoval o tom vedúci tlačového oddelenia strany Smer-SD Ján Mažgút v tlačovej správe.

Oni rozkladajú hodnoty

Slovenská vláda sa za posledných niekoľko mesiacov vzdala protivzdušnej ochrany. Medzitým minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) prijal podľa Fica závažné rozhodnutie, ktoré sa týka zmeny pohlavia mužov a žien.

„Oni rozkladajú vnútornú bezpečnosť štátu, oni odovzdávajú bezpečnosť toho štátu do rúk cudzích ľudí. Oni rozkladajú hodnoty. Veď my sme ľavicová strana, ja rešpektujem aj sexuálne menšiny, hoci viete, že to nie je nejaká prioritná téma pre nás,“ uviedol Fico.

Za najvážnejšiu však považuje tému energetickej bezpečnosti. Naša vláda podľa jeho slov dostala pokyn od Spojených štátov amerických, že Slovensko sa musí pridať k tým štátom EÚ, ktoré budú chcieť ako sankciu zastaviť odber ruskej ropy a ruského plynu.

My nie sme Ukrajinci

„Prvý prišiel minister hospodárstva, ktorý povedal, že bude v detskej izbe vyšraubovať žiarovky, aby mu dieťa nesvietilo v izbe. Vynikajúci nápad hodný 21. storočia. Potom prišla pani Remišová, pravdepodobne otužuje niekde v zime, hovorí, že treba znižovať teploty v izbách,“ podotkol predseda Smeru.

„Najnovšie odporúčania však prinieslo ministerstvo hospodárstva ako šetriť pri varení, pri pečení a pri chladničke. Zároveň sa vládni činitelia pridali k myšlienke, že nebudú rešpektovať návrh Ruska, aby Slovensko platilo za plyn v rubľoch. My nie sme Ukrajinci a Ukrajinci nebojujú za nás. My s touto vojnou na Ukrajine nič nemáme. Ako politická strana Smer – sociálna demokracia sa predovšetkým staráme o životnú úroveň na Slovensku a o to, aby ľudia mali čím kúriť, aby mali teplú vodu, aby svietili a aby za to platili primerané ceny, ktoré si môžu dovoliť zo svojich platov. Preto vyzývame vládu Slovenskej republiky a vyzývame prezidentku, nech sa zaradia do múdrych krajín Európskej únie, nie sprostých. Nech prestanú počúvať pokyny a rozkazy zo Spojených štátov a nech nájdu také riešenie, aby Slovensko bola krajina, ktorá naďalej bude zásobovaná tak plynom, ako aj ropou,“ uzavrel Fico.