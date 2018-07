Fico vyzýva opozíciu, aby prestala hrať malicherné hry a vrátila sa k rokovaniam o dôchodkovom strope

BRATISLAVA 3. júla (WebNoviny.sk) – Predseda strany Smer-SD Robert Fico vyzýva opozičné strany, aby sa vrátili k rokovaniam o zavedení stropu na dôchodkový vek.

„Opozícia by mala prestať hrať malicherné hry typu, či som pod to bol podpísaný, alebo nebol podpísaný a či nás pustili k tomu, alebo nepustili k tomu,“ povedal na utorkovej tlačovej besede.

Opoziční poslanci totiž podľa Fica povedali, že nebudú hlasovať za návrh ústavného zákona, keďže im nebolo dovolené sa podpísať pod tento legislatívny návrh.

„To sú malicherné hry a okrem toho aj nie celkom pravdivé,“ povedal Fico. Upozornil na to, že návrh ústavného zákona o zastropovaní veku odchodu do dôchodku bola čisto iniciatíva strany Smer-SD, s ktorou nemali problém ani koaliční partneri.

Fico chce ústavný zákon

„Chcem vyzvať opozíciu, aby sme sa zamysleli nad tým, že ten automat je rozbehnutý,“ upozornil šéf strany Smer-SD. Ako uviedol, v tomto roku je vek odchodu do dôchodku 62 rokov a 139 dní a v budúcom roku sa zvýši na 62 rokov a 202 dní.

„Priemerná dĺžka života nás pomerne rýchlo dostane k 70 rokom. Urobme všetko preto, aby sme to zastropovali,“ povedal Fico. Ak podľa neho Smer-SD neuspeje s návrhom ústavného zákona, na ktorého schválenie treba podporu 90 poslancov parlamentu, poslanci strany predložia návrh na zastropovanie veku odchodu do dôchodku v podobe obyčajného zákona.

„Len v prípade obyčajného zákona ktorákoľvek väčšina, ktorá príde v budúcnosti, ho môže zmeniť,“ skonštatoval. Ústavný zákon, ktorým by sa zastropoval vek odchodu do dôchodku a garantoval existenciu druhého a tretieho dôchodkového piliera, by bol podľa Fica najvýznamnejšou stabilitou pre sociálny systém.

Parlament na júnovej schôdzi o návrhu ústavného zákona, ktorým sa má zaviesť strop na dôchodkový vek, nakoniec v prvom čítaní nehlasoval. Poslanec Ján Podmanický (Smer-SD) totiž v mene troch koaličných strán Smer-SD, SNS, Most-Híd požiadal o presunutie bodu na ďalšiu schôdzu parlamentu.

„Svoj návrh zdôvodňujem snahou o vytvorenie časového priestoru na rokovanie o tejto právnej norme,“ zdôvodnil Podmanický.

Podmienka OĽaNO neprešla

Hnutie OĽaNO pôvodne chcelo hlasovať za tento zákon. Podmieňovali to zavedením pravidla, že ženy pôjdu za každé dieťa s ukončeným aspoň učňovským vzdelaním o rok skôr do dôchodku.

Ako na júnovom brífingu po odložení hlasovania uviedol líder OĽaNO Igor Matovič, táto podmienka sa do návrhu nedostala na naliehanie predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka a hlasovanie sa presunulo na september.

Matovič dal predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi domácu úlohu „upokojiť“ predsedu SNS. „Keď Andrej Danko prestane žiarliť, my sme ďalej otvorení tomuto návrhu,“ povedal Matovič. Dankov postup označil za detinský a trucovitý.

Podpora rodiny zo strany štátu

Okrem ústavného zakotvenia minimálnej mzdy legislatívny návrh zákonodarcov za Smer-SD obsahuje aj ustanovenia o tom, že primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj o tom, že štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok.

Vek odchodu do dôchodku návrh ústavného zákona ohraničuje 64 rokmi. Každý, kto vychoval dieťa, má mať právo na primerané zníženie maximálneho penzijného veku, a to „za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu“.

Koaličné návrhy

Slovenská národná strana presadzuje, aby strop na odchod do dôchodku u mužov bol 64 rokov a u žien 63 rokov. Druhý koaličný partner, strana Most-Híd, však návrh ústavného zákona nepodporuje. Namiesto toho predložili poslanci tejto strany do parlamentu legislatívny návrh, aby bol vek odchodu do dôchodku na Slovensku známy päť rokov dopredu.

Návrh novely zákona o sociálnom poistení od poslancov za Most-Híd penzijný vek na budúci rok určuje na 62 rokov a 6 mesiacov a v ďalších štyroch rokoch ho každoročne zvyšuje o dva mesiace. Už v budúcom roku by sa určil vek odchodu do dôchodku na rok 2024, a to podľa vývoja strednej dĺžky dožitia tej časti populácie, ktorá sa dožíva dôchodkového veku.

Vláda Roberta Fica v roku 2012 zaviedla od roku 2017 automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch, v budúcom roku pôjdu do penzie v 62 rokoch a 202 dňoch.

Podľa Fica by muži mohli dôchodkový strop na úrovni 65 rokov dosiahnuť v rokoch 2035 až 2037, pričom hranica 63 rokov pre ženy s vychovanými dvomi a viac deťmi by mohla platiť od roku 2025. Podľa platného mechanizmu zvyšovania penzijného veku by pritom ľudia, ktorí sa narodili, alebo ešte narodia v tomto roku, podľa Fica odišli na penziu až v takmer 71 rokoch.